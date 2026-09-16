再發新聞稿評林佳龍管理中國說 陳冠廷：台不須用「管理誰」定義外交

外交部長林佳龍日前談及「中美共管台灣」並表示「我們要去管理中國」，民進黨立委陳冠廷今天再發出新聞稿重申，台灣不是任何大國可以管理、交易或安排的對象，指台灣是自主、主權獨立的國家，台灣也不需要透過「管理誰」來定義自己的外交。

陳冠廷表示，不論是「代管」還是「管理」誰，都不是台灣希望建立的國際關係。台灣追求的是彼此尊重、平等互惠的外交關係，不以霸權思維，也不用上對下的態度對待其他國家；這也是台灣與中共外交模式最根本的不同。

陳冠廷表示，國際政治最重要的仍是實力與自主。面對中共持續增加的軍事與外交壓力，台灣會持續強化自身防衛能力、經濟安全與國際連結，讓任何企圖改變台灣現狀、對台灣採取侵略行動的一方，都必須面對足夠高的代價。

陳冠廷指出，台灣當然要與美國、日本、歐洲及其他民主夥伴深化合作，也應該與所有國家維持必要的溝通，但所有外交政策最終都應回到台灣自身的國家利益。

「台灣的安全不能寄託在任何一個大國的善意，台灣的未來也不應由任何兩個大國協商決定。」陳冠廷強調，台灣要走的是一條自主且自強的道路。當我們自己有足夠的實力、清楚的國家方向，以及廣泛而穩定的國際夥伴關係，台灣自然就有能力在變動的國際局勢中，掌握自己的選擇。