台灣司法獨立評比滑落 許宇甄轟司法不能姓賴

據國際民主及選舉協助研究所最新「2026全球民主現況」報告，台灣司法獨立由「高表現」降至「中等表現」，與美國雙雙跌出前段班。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國際評比已對台灣司法提出示警，報告同時顯示，台灣公民參與高居全球第7，國會監督效能也是少數進步項目，唯獨司法獨立倒退，凸顯司法公信力與獨立性正面臨嚴峻挑戰。

許宇甄說，世界正義工程（WJP）2025年報告也指出，全球司法限制行政權，以及民、刑事司法免受政府不當影響等指標普遍惡化。

許宇甄指出，賴清德總統執政後，社會對司法標準不一的疑慮未減反增。涉及不同政治立場或權力關係的案件，是否存在辦案尺度差異，應透過公開透明程序檢視證據、裁判理由與法律適用；對於檢調人員大幅調動，也應說明究竟是正常輪調，還是重組辦案體系、整肅異己的政治安排。

許宇甄批，更荒謬的是「偵查不公開」在重大政治案件中屢遭質疑淪為口號。依法不得公開的供述、筆錄、卷證與偵查內容，卻不時出現在媒體報導與政論節目，連監察院都曾糾正警政署及調查局違反偵查不公開情形嚴重。

許宇甄質疑，更令人質疑司法與公權力標準的是台糖前董事長吳乃仁案。吳乃仁因台糖土地案尚有約1.7億元債務未清償，卻管收不到一個月，台糖公司自己撤回管收聲請，吳乃仁隨即獲釋。一般人民欠國家錢遭管收，要拿出真金白銀、提出擔保才能脫身，為何賴清德的好朋友就可以得到放水待遇？賴政府有義務把程序與理由攤在陽光下接受檢驗。

許宇甄認為，司法必須落實法律之前人人平等，不能因政治立場不同而有不同待遇，也不能因接近賴清德核心而享有特殊保障。若檢調升遷與職務安排受到政治忠誠影響，將扭曲司法誘因，使辦案從依據證據與法律，轉向揣摩權力期待，進而削弱權力分立、人民權利與社會信任。

許宇甄強調，司法不能有顏色，更不能姓賴。如今的司法對在野黨、異己者雷厲風行，對權貴輕輕放下。偵查不公開若只剩選擇性公開，法律之前人人平等就會成為一句空話。賴政府若不能證明司法與政治權力之間存在一道不可跨越的紅線，失去的不只是司法公信力，更是人民對民主法治最後的信任。