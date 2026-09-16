快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣司法獨立評比滑落 許宇甄轟司法不能姓賴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

據國際民主及選舉協助研究所最新「2026全球民主現況」報告，台灣司法獨立由「高表現」降至「中等表現」，與美國雙雙跌出前段班。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國際評比已對台灣司法提出示警，報告同時顯示，台灣公民參與高居全球第7，國會監督效能也是少數進步項目，唯獨司法獨立倒退，凸顯司法公信力與獨立性正面臨嚴峻挑戰。

許宇甄說，世界正義工程（WJP）2025年報告也指出，全球司法限制行政權，以及民、刑事司法免受政府不當影響等指標普遍惡化。

許宇甄指出，賴清德總統執政後，社會對司法標準不一的疑慮未減反增。涉及不同政治立場或權力關係的案件，是否存在辦案尺度差異，應透過公開透明程序檢視證據、裁判理由與法律適用；對於檢調人員大幅調動，也應說明究竟是正常輪調，還是重組辦案體系、整肅異己的政治安排。

許宇甄批，更荒謬的是「偵查不公開」在重大政治案件中屢遭質疑淪為口號。依法不得公開的供述、筆錄、卷證與偵查內容，卻不時出現在媒體報導與政論節目，連監察院都曾糾正警政署及調查局違反偵查不公開情形嚴重。

許宇甄質疑，更令人質疑司法與公權力標準的是台糖前董事長吳乃仁案。吳乃仁因台糖土地案尚有約1.7億元債務未清償，卻管收不到一個月，台糖公司自己撤回管收聲請，吳乃仁隨即獲釋。一般人民欠國家錢遭管收，要拿出真金白銀、提出擔保才能脫身，為何賴清德的好朋友就可以得到放水待遇？賴政府有義務把程序與理由攤在陽光下接受檢驗。

許宇甄認為，司法必須落實法律之前人人平等，不能因政治立場不同而有不同待遇，也不能因接近賴清德核心而享有特殊保障。若檢調升遷與職務安排受到政治忠誠影響，將扭曲司法誘因，使辦案從依據證據與法律，轉向揣摩權力期待，進而削弱權力分立、人民權利與社會信任。

許宇甄強調，司法不能有顏色，更不能姓賴。如今的司法對在野黨、異己者雷厲風行，對權貴輕輕放下。偵查不公開若只剩選擇性公開，法律之前人人平等就會成為一句空話。賴政府若不能證明司法與政治權力之間存在一道不可跨越的紅線，失去的不只是司法公信力，更是人民對民主法治最後的信任。

司法 賴清德 義工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際智庫評比 台、美司法獨立退步跌至「中段班」

全球民主現況報告出爐 台灣公民參與名列全球第7

陳翠蓮批黨外大聯盟 許宇甄斥喪失史家風骨：國史館姓國不姓賴

【重磅快評】國史館不是黨史館 陳翠蓮是哪一國史觀？

相關新聞

雙城論壇傳遭打壓 李彥秀：「只准申翰赴陸」 民進黨將反中當大選籌碼

台北上海雙城論壇邁入第17年，今年考量地方選舉，延至12月舉辦，據稱陸委會核准上海來訪層級有限。國民黨立委李彥秀說，民進黨持續打壓，給台北和上海「穿小鞋」，凸顯民進黨只是將兩岸關係作為政治的工具與籌碼，作為2028總統大選反中主旋律。

獨／陸委會再封殺大陸官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

台北上海雙城論壇今年辦不辦？台北市長蔣萬安日前表示，今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。

林佳龍喊台美共管中國 李彥秀：凸顯對川習二會資訊嚴重不足的焦慮

外交部長林佳龍昨日接受專訪，表示台美溝通良好，台美要「管理」中國。國民黨立委李彥秀點出有4個不宜，對象不宜，時間不宜，內容不宜，判斷不宜，林佳龍談話凸顯政府對於即將到來的「川習二會」，資訊掌握可能嚴重不足而產生焦慮。

雙城陸官員再被封殺 蔣萬安喊話陸委會：市政交流行之多年為什麼設限

台北上海雙城論壇今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨政府，「為什麼會設限？我想陸委會應該要來說明。」

再談「在野大聯盟」 盧秀燕稱不是自己發明：有念過一點書都會

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」，新任國史館長陳翠蓮暗諷「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號。盧今天再次解釋，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，有念過一點書的都會。

真想掌握赴陸資料 「聰明」政府何須把人民當犯人

近期「赴陸團客行前登錄」及相關裁罰問題引爆旅行業反彈，明眼人都知道觀光署也相當無奈。數據已證實，禁團令與威嚇都阻止不了台灣人赴陸需求。政府若真想掌握民眾赴陸資料，應該用更有創意的手段來讓民眾願意主動提報，而不是把人民當犯人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。