快訊

工程師出軌被抓包「婚前發現當喜事辦」 律師點頭：錯的婚姻更貴

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨立委會美議員 討論中共威脅與台灣軍備

中央社／ 華盛頓15日專電

國民黨立委訪團今天拜會美國國會中國特別委員會主席穆勒納爾。穆勒納爾指出，國民黨領銜的預算近期獲通過，支持關鍵無人機具戰力，持續跟進進度至關重要。

國民黨立委徐巧芯、陳菁徽、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔及葛如鈞等，15日前往國會山莊，拜會美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）。

穆勒納爾辦公室新聞稿指出，雙方會晤討論包括對抗中共安全威脅，與共同的優先事務等議題。

穆勒納爾表示，台灣是美國堅強的經濟夥伴，生產許多美國民眾的日常用品，這是台灣領袖在重要防禦戰略上的整合，令人感到鼓舞的因素。

他指出，國民黨領銜的預算近期獲通過，支持台灣關鍵無人機具戰力；然而政治化與延宕提高國防支出引起台灣夥伴們的關注，國民黨持續跟進進度，並實現計畫建構關鍵防衛戰力資源，至關重要。

聲明強調，從未統治台灣的中共，近幾個月提高對台網攻、侵擾及軍演等騷擾手段，他多次以中國特別委員會主席身分會晤台灣主要政黨成員，大家都相信強化防衛是迫切要務。

立委 中共 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民黨立委組團訪美 拜會舊金山市府

大陸灰色地帶威脅升高 台日執政黨5＋5對話共商嚇阻

台海今年無大型軍演 美中都要管控衝突

川習會下周登場 美議員籲川普表明不容武力改變台灣現狀

相關新聞

獨／陸委會再封殺大陸官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

台北上海雙城論壇今年辦不辦？台北市長蔣萬安日前表示，今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。

川習會前夕 林佳龍：台美要去管理中國

美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤，外交部長林佳龍昨接受廣播節目ＰＯＰ撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，他當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和ＡＩ競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

冷眼集／何來自信 林佳龍大話 日本、以色列都說不出

川習二會前，外交部長林佳龍極力淡化這場美中元首會晤對台灣造成的負面衝擊，但外長話說得太快，尤其是這場美中元首峰會還沒開始，在台灣外長口中彷彿已經塵埃落定，難道台灣政府已從美國總統川普口中獲得「絕對不會讓台灣利益受損」的保證？如果不是如此，林佳龍與民進黨政府恐不能過度自信，反倒應謹言慎行。

國民黨疑：林佳龍對黃岩島、台灣東部海域立場軟弱換宿霧設處？

外交部長林佳龍昨證實，我國正在菲律賓宿霧設處，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，林佳龍逕自在廣播節目公開尚在進行中的外交事項，把外交當個人秀政績的工具，有失外交專業，更可能造成菲方困擾。陳以信也質疑，外交部對菲律賓在黃岩島、台灣東部海域動作上的立場軟弱，是否是以國家主權與海洋權益換宿霧設處？

赴陸登錄鬧劇暫歇 兩岸旅遊僵局仍無解

政府禁止旅行社公開招攬赴陸旅遊，但「禁團令」卻擋不住國人赴陸旅遊需求，因此，交流、考察或自由行為名義的赴陸團應運而生。最近，政府要求赴陸團客須登錄，甚至一度打算對不遵守規定的旅行社祭出罰則，這種一方面禁止旅行社公開招攬，又放任交流考察的地下化操作，還想利用登錄制度將地下化形成納管，這種政策邏輯，相當荒謬。

金門議員20搶10誰能出線？「代夫代父代姊」大混戰

金門縣議員選舉第一選區（金城、金寧、烏坵）迎來史上最猛激戰！總計20人角逐10席，中選率僅50%。這場「超級戰區」不僅有現任議長洪允典等老將面臨強烈守城壓力，更引爆前所未見的「代夫、代父、代姊」家族接棒潮與新秀洗牌戰。 從副議長歐陽儀雄妻子尚文凱代夫披掛白營戰袍、立委陳玉珍子弟兵董家瑋強勢搶位，到跨區決戰的旅台戰將與多位女性角逐2席保障名額，沒有人是「陪跑」角色。這場融合宗親勢力、政黨角力與代打接棒的多方混戰，誰能突破重圍？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。