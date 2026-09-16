國民黨立委會美議員 討論中共威脅與台灣軍備

國民黨立委訪團今天拜會美國國會中國特別委員會主席穆勒納爾。穆勒納爾指出，國民黨領銜的預算近期獲通過，支持關鍵無人機具戰力，持續跟進進度至關重要。

國民黨立委徐巧芯、陳菁徽、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔及葛如鈞等，15日前往國會山莊，拜會美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）。

穆勒納爾辦公室新聞稿指出，雙方會晤討論包括對抗中共安全威脅，與共同的優先事務等議題。

穆勒納爾表示，台灣是美國堅強的經濟夥伴，生產許多美國民眾的日常用品，這是台灣領袖在重要防禦戰略上的整合，令人感到鼓舞的因素。

他指出，國民黨領銜的預算近期獲通過，支持台灣關鍵無人機具戰力；然而政治化與延宕提高國防支出引起台灣夥伴們的關注，國民黨持續跟進進度，並實現計畫建構關鍵防衛戰力資源，至關重要。

聲明強調，從未統治台灣的中共，近幾個月提高對台網攻、侵擾及軍演等騷擾手段，他多次以中國特別委員會主席身分會晤台灣主要政黨成員，大家都相信強化防衛是迫切要務。