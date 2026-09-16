國民黨疑：林佳龍對黃岩島、台灣東部海域立場軟弱換宿霧設處？

外交部長林佳龍昨證實，我國正在菲律賓宿霧設處，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，林佳龍逕自在廣播節目公開尚在進行中的外交事項，把外交當個人秀政績的工具，有失外交專業，更可能造成菲方困擾。陳以信也質疑，外交部對菲律賓在黃岩島、台灣東部海域動作上的立場軟弱，是否是以國家主權與海洋權益換宿霧設處？

陳以信表示，增設駐外館處涉及兩國重要外交協商，理應由雙方政府在適當時機、正式場合共同或協調宣布。林佳龍卻逕自在廣播節目公開尚在進行中的外交事項，不僅場合不當、有失外交專業，更可能造成菲方困擾。他批評，外交不是個人秀，重大外交訊息，不應成為部長搶先曝光政績的工具。

陳以信指出，今年日菲啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，相關區域與我國東部外海EEZ「高度重疊」。其後菲律賓又針對我國南海固有領土的黃岩島及周邊海域，公佈領海基線。這些事件都涉及我國海洋權益，但外交部對菲方的公開立場與交涉強度，卻都過於軟弱。

陳以信質疑，如今林佳龍證實宿霧設處早已進入實質籌備，國人有權知道：台菲何時開始協商宿霧設處？日菲討論台灣東部海域劃界及菲方處理黃岩島領海基線期間，雙方是否正在協商設處？外交部主權立場是否受到設處協商影響？

陳以信強調，國民黨支持台菲關係深化，也樂見政府增加海外服務據點，但任何外交成果都不能以國家主權與海洋權益為代價。林佳龍既然公開證實宿霧設處，就應完整向國人說明相關協商，澄清政府是否曾因宿霧設處而在其他重大海權議題上降低立場。