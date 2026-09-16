獨／陸委會再封殺大陸官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

台北上海雙城論壇今年辦不辦？台北市長蔣萬安日前表示，今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。

據了解，昨天上海踩線團抵台，籌辦今年的雙城論壇舉辦，將進行為期三天兩夜的籌辦、踩點行程，但據本報掌握，原本上海方這次來台踩點，是由熟悉台灣事務的上海台辦副主任李驍東率團，但陸委會再度對踩點名單有意見，這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海團台辦主任、副主任層級被封殺後，再度封殺李驍東來台北，僅准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級入台。

台北上海雙城論壇今年邁入第17年舉辦，今年因選舉年，市府將延至12月舉辦。據了解，整個籌辦過程仍一波三折。

有藍營人士透露，現在北市府向陸委會申請，陸委會根本都無法決定，還要向上問國安會等單位，似乎愈來愈刁難，封殺哪些人入台，也幾乎不需要理由。

這名藍營人士說，賴清德總統上任後，多次封殺台辦官員層級。如今年7月底時，原本北市府想趁雙城促成動物保育交流的小貓熊亮相記者會，邀上海台辦主任金梅、副主任李驍東帶團來台參加，也順便研商今年籌辦雙城論壇事宜，不過一開頭就遭陸委會認為規畫「不太適合」，也有統戰嫌疑；最近再申請副主任李驍東，也同樣封殺李來台。

另外，去年台北燈節時，上海團無法參與上海燈區點燈儀式，台北市長蔣萬安當時就喊遺憾，並喊話中央希望讓原本建立起的市政交流溝通管道跟善意成果可以持續。當時陸委會主委邱垂正透露主因，是除送件時間較晚，還有上海方面持續阻撓台商回台參加活動。邱垂正當時強調，如果情況沒改善，各地台辦的入境審查也將受到影響。

不過之後就有知情人士透露，曾有台商根本有回台灣參加海基會的台商活動，甚至還曾向陸委會副主委梁文傑表明，根本沒有上海方面阻撓一事，但梁文傑並未理會，還是以此理由擋上海訪團申請。