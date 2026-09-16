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林佳龍稱「台美共管中國」 學者：聞所未聞

聯合報／ 記者陳熙文鄭媁屈彥辰張文馨／台北報導

川習會」廿四日在美國登場，外交部長林佳龍昨表示，台美溝通良好，台美要「管理」中國。學者表示，「台美共管中國」的說法聞所未聞。國民黨立院黨團書記長許宇甄則質疑林佳龍「自我感覺良好」，拿大內宣灌青鳥迷湯，替賴政府製造「台美關係史上最好」的政治幻象。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，過去有聽過美中共管台灣，但台美共管中國的說法「聞所未聞」。李大中表示，他不清楚林佳龍對於「共管」的定義是什麼；拜登政府時期雖然低調，但把台灣放入美國的戰略體系，共同遏制中國大陸，不過到了如今川普政府，對台政策已出現很大的改變。

國民黨文傳會主委陳以信表示，林佳龍把台灣安全建立在錯誤假設上；賴政府連兩岸關係都中斷，，賴清德還以「新兩國論」升高風險，林佳龍憑什麼喊要「管理中國」？

許宇甄表示，不知林佳龍「迷之自信」究竟從哪裡來？認為林佳龍面對詭譎多變的美中局勢，最不該做的就是自我感覺良好。

民進黨立委陳冠廷表示，台灣不是任何大國可以管理、交易或安排的對象，台灣是自主的國家，同樣的，台灣也不需要以管理誰來定義自己的外交。

外長證實宿霧設處

日媒日前報導，台灣將在菲律賓南部的宿霧新設辦事處。外交部長林佳龍昨接受廣播節目專訪時證實這項消息，他表示，正推動在菲律賓新設宿霧辦事處，以推動台菲經濟走廊，目前都在進行中，都很順利。

台美 川習會 外交部

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