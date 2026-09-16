赴陸旅團免提供團員名單 行前登錄輔導取代裁罰

赴陸旅行團是否要強制要求完成旅客登錄，引發爭議。交通部觀光署昨邀旅行業公協會代表開會研商，會中決議，行前登錄將以旅行社名稱、團體名稱、領隊及聯絡電話等出團聯繫資訊為主，不需要提供團員名單；將以宣導及輔導方式加強協助業者。

觀光署日前發函旅行業者，要求自九月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄等注意事項，否則最高開罰五萬元，引發業者強烈反彈。觀光署後雖改口稱，先以宣輔為主，不會直接開罰，但業者反彈聲浪仍大。觀光署昨上午邀各旅行公會和品保協會負責人開會，研商貫徹該政策細節。

觀光署表示，赴陸團體旅遊行前登錄是以旅行社辦理非公開招攬的「團體旅遊」為單位，並非所有赴陸旅客都必須透過旅行社登錄，個人旅遊、自由行則與旅行業者無關；此外，旅行社辦理行前登錄則是以旅行社出團相關聯繫資訊，無涉旅客個資。

旅行業全聯會理事長吳盈良說，旅行社辦理團體旅遊，本就會依法替團員投保，也會安排合格導遊、領隊，提供旅客必要保障；但要求旅行社辦理赴陸行前登錄屬於行政措施，若以「未登錄」作為裁罰依據，法律依據並不充分，因此才引發強烈反彈。

旅遊業者私下表示，這場爭議的核心並不是旅行社拒絕配合，而是「未登錄就處罰」於法無據。業者也質疑，赴陸考察團那麼多，實務操作上，觀光署真有人力一筆筆檢視有無確實登錄？

對於旅遊業者的批評及高層規畫過程等，陸委會昨未有回應。