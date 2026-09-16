卓揆稱「痴痴等總預算」 在野批說瞎話

立法院已三讀通過今年度中央政府總預算案，但迄今尚未送至行政院，行政院長卓榮泰昨表示，「我們也在痴痴地等」。國民黨立委則酸說，綠營明知事實卻睜眼說瞎話、誤導人民。立法院表示，朝野協商當時決定廿九日開議送出立院即可，目前還在校對中。

立法院八月十四日三讀通過今年度總預算案，卓榮泰昨接見外賓時，被媒體問到立法院至今未送出總預算的看法，他說，「我們也在痴痴地等，但是工作還是要做，大家加油」。有人擔心，恐連帶影響追加預算案後續審議程序，導致相關軍公教、社福津貼加碼無法發放。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，朝野當時確實同意給議事人員充分時間整理、校對，民進黨尊重這項共識；但今年度總預算案八月十四日三讀至今已超過一個月，這個作業時間確實也太長了，社會當然會問：「到底還要多久？」

國民黨團書記長許宇甄說，立法院長韓國瑜八月廿六日朝野協商時公開裁示，考量八月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於九月廿九日新會期開議前完成後再行函送，三黨團都同意且錄影為證。