聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆稱「痴痴等總預算」 在野批說瞎話

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰蔡晉宇唐筱恬／台北報導

立法院已三讀通過今年度中央政府總預算案，但迄今尚未送至行政院，行政院長卓榮泰昨表示，「我們也在痴痴地等」。國民黨立委則酸說，綠營明知事實卻睜眼說瞎話、誤導人民。立法院表示，朝野協商當時決定廿九日開議送出立院即可，目前還在校對中。

立法院八月十四日三讀通過今年度總預算案，卓榮泰昨接見外賓時，被媒體問到立法院至今未送出總預算的看法，他說，「我們也在痴痴地等，但是工作還是要做，大家加油」。有人擔心，恐連帶影響追加預算案後續審議程序，導致相關軍公教、社福津貼加碼無法發放。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，朝野當時確實同意給議事人員充分時間整理、校對，民進黨尊重這項共識；但今年度總預算案八月十四日三讀至今已超過一個月，這個作業時間確實也太長了，社會當然會問：「到底還要多久？」

國民黨團書記長許宇甄說，立法院長韓國瑜八月廿六日朝野協商時公開裁示，考量八月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於九月廿九日新會期開議前完成後再行函送，三黨團都同意且錄影為證。

卓揆 總預算 在野 許宇甄 莊瑞雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍指同意總預算9月底前送出 綠：作業時間太長

總預算三讀後立院卻遲未送出？卓榮泰：我們在痴痴等

影／立法院三讀總預算一個月未送出 卓榮泰：我們也在癡癡的等

卓揆談台灣國際布局 不容外力阻撓、台灣持續走向世界

相關新聞

林佳龍稱「台美共管中國」 學者：聞所未聞

「川習會」廿四日在美國登場，外交部長林佳龍昨表示，台美溝通良好，台美要「管理」中國。學者表示，「台美共管中國」的說法聞所未聞。國民黨立院黨團書記長許宇甄則質疑林佳龍「自我感覺良好」，拿大內宣灌青鳥迷湯，替賴政府製造「台美關係史上最好」的政治幻象。

冷眼集／何來自信 林佳龍大話 日本、以色列都說不出

川習二會前，外交部長林佳龍極力淡化這場美中元首會晤對台灣造成的負面衝擊，但外長話說得太快，尤其是這場美中元首峰會還沒開始，在台灣外長口中彷彿已經塵埃落定，難道台灣政府已從美國總統川普口中獲得「絕對不會讓台灣利益受損」的保證？如果不是如此，林佳龍與民進黨政府恐不能過度自信，反倒應謹言慎行。

卓揆稱「痴痴等總預算」 在野批說瞎話

立法院已三讀通過今年度中央政府總預算案，但迄今尚未送至行政院，行政院長卓榮泰昨表示，「我們也在痴痴地等」。國民黨立委則酸說，綠營明知事實卻睜眼說瞎話、誤導人民。立法院表示，朝野協商當時決定廿九日開議送出立院即可，目前還在校對中。

國史館新館長陳翠蓮 盧秀燕批「不適任」

國史館新任館長陳翠蓮前天上任時稱「黨外大聯盟」是盜用過去民主運動名號，台中市長盧秀燕昨表示，國史館長一定要有風骨、公正客觀，不能有意識形態介入政治，對政治應該緘默；新館長一上任就做政治攻擊，她覺得非常不適任，也很遺憾。

雙城論壇上海踩線團抵台 又被穿小鞋

台北上海雙城論壇邁入第十七年，今年考量地方選舉，延至十二月舉辦，過程仍一波三折。據了解，籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台，但籌辦層級再度遭陸委會打壓，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。針對此事，陸委會昨未回應。

川習會前夕 林佳龍：台美要去管理中國

美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤，外交部長林佳龍昨接受廣播節目ＰＯＰ撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，他當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和ＡＩ競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。