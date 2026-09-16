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雙城論壇上海踩線團抵台 又被穿小鞋

聯合報／ 記者林麗玉楊正海李承穎張鈺琪／台北報導
台北市長蔣萬安（中）2025年率市府團隊赴上海參加雙城論壇。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（中）2025年率市府團隊赴上海參加雙城論壇。聯合報系資料照

台北上海雙城論壇邁入第十七年，今年考量地方選舉，延至十二月舉辦，過程仍一波三折。據了解，籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台，但籌辦層級再度遭陸委會打壓，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。針對此事，陸委會昨未回應。

據了解，上海踩線團抵台，進行為期三天兩夜的籌辦、踩點行程；據本報掌握，原本上海方這次是由熟悉台灣事務的李驍東率團，但陸委會再度封殺，這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海團台辦主任、副主任層級被封殺後，陸委會又一次封殺行為，最後僅核准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級來台。

藍營人士透露，現在陸委會根本無法決定誰能來、誰不能來，還要請示國安會等單位，甚至要由「層峰」賴清德總統決定，愈來愈刁難，封殺也幾乎不需要理由。

這名藍營人士說，賴總統上任後多次封殺台辦官員來台，今年七月底，北市府本想趁雙城論壇促成動物保育交流的小貓熊亮相記者會，邀上海台辦主任金梅和李驍東帶團來台參加，也順便研商今年籌辦雙城論壇事宜，不過陸委會認為「不太適合」，質疑有統戰嫌疑；最近再申請李驍東來台，依然受阻。

另外，去年上海團無法參與台北燈節上海燈區點燈儀式，台北市長蔣萬安當時大感遺憾。當時陸委會主委邱垂正稱除送件時間較晚，也因上海方持續阻撓台商返台參加活動；邱當時預告如果情況沒改善，各地台辦入境審查也將受影響。但知情人士透露，有台商返台參加海基會台商活動，曾向陸委會副主委梁文傑說明上海方面未阻撓，但未被理會，還是擋上海訪團申請。

政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，「不封殺」才是意外；且希望大陸官員層級低一點，減輕藍軍兩岸交流的優勢。

黃奎博認為，雙城論壇可作為兩岸關係惡化中小小的「煞車皮」，雖然擋不了大趨勢，但在惡劣大趨勢中至少可以讓大家感覺仍有正面且有希望。

雙城論壇 李驍東 陸委會 蔣萬安

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