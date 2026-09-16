冷眼集／何來自信 林佳龍大話 日本、以色列都說不出

川習二會前，外交部長林佳龍極力淡化這場美中元首會晤對台灣造成的負面衝擊，但外長話說得太快，尤其是這場美中元首峰會還沒開始，在台灣外長口中彷彿已經塵埃落定，難道台灣政府已從美國總統川普口中獲得「絕對不會讓台灣利益受損」的保證？如果不是如此，林佳龍與民進黨政府恐不能過度自信，反倒應謹言慎行。

這不是林佳龍第一次表達要「管理中國」，今年五月，川習北京會晤結束後，林佳龍在立法院表示，「如何能夠阻止中國方面不斷破壞現狀、挑戰台海的和平穩定，在這點上，台灣跟美國立場是一致的，也要共同來管理中共可能的任何脅迫。」

當時的時空背景是，美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平連談兩日後，一邊說美國對台政策不變，一邊說，「我不希望有人走向獨立，而且我們等於跋涉九千五百英里去打一場戰爭。我不希望發生那種事。」川普會後甚至還表示，要就軍售議題跟治理台灣的人談。

事實證明，在川習會五月結束後，到目前為止，美國都沒有宣布對台軍售的消息，一直處於懸而未決的「審查中」；而所謂的跟台灣領導人談軍售的那通電話，至今似乎沒有發生。

如今，林佳龍再度釋放「不用擔心」的訊息，批評所謂「川習會前不軍售」是北京的自圓其說和認知作戰。與上次的「共管中國說」相比，不僅時空背景不同，林佳龍的說辭也更為大膽。

只不過，台美之間溝通再好，好的過以色列或日本？這些親美派的國家，在面對美中戰略競爭的大格局，會說出我們要「共管中國」這樣的狂言？

台灣利益不可能完全等同於美國利益，台灣有安全需求，美國則有在印太地區避免中國整碗捧去的需求，彼此有利益重合之處，但在軍售價碼上也會有衝突之處。

但當外國學者都擔憂台灣議題會再次被端上川習二會談判桌時，台灣外長胸有成竹，比較樂觀的解釋是台灣已獲得來自美方親口保證承諾，只是外界不知道，但如果不是具體訊息，而是外長異乎常人的樂觀判斷，反而會讓人擔心。

川普說的也許沒錯，「台灣就是台灣」，但對台灣來說，「台灣就是台灣，美國就是美國」，沒有任何兩國的國家利益會完全重合，才是我們該從美國總統口中理解到的現實。