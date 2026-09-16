國史館新館長陳翠蓮 盧秀燕批「不適任」

國史館新任館長陳翠蓮前天上任時稱「黨外大聯盟」是盜用過去民主運動名號，台中市長盧秀燕昨表示，國史館長一定要有風骨、公正客觀，不能有意識形態介入政治，對政治應該緘默；新館長一上任就做政治攻擊，她覺得非常不適任，也很遺憾。

盧秀燕昨主持市政會議前表示，國史館的目的是為國作史，身為國史館長一定要有風骨、要公正客觀，個人不能有意識形態，作史才會公正客觀；國史館長不能夠有意識形態介入政治，對政治應該緘默，新館長一上任就做政治攻擊，她個人覺得非常不適任，也很遺憾。

台北市長蔣萬安則說，如果中央政府真的英明神武、國泰民安，怎麼還會有在野聯盟的合作？就是過去民進黨執政失靈、罔顧民生，讓民眾不滿，才會讓在野有合作的必要之契機；在野聯盟合作是集結人民的力量向中央政府發聲，卻被扭曲說成是「盜用民主運動的名號」，相信絕大多數理性的台灣民眾是不會認同的。

國民黨文傳會主委陳以信表示，陳翠蓮才上任就諂媚當道、討好今上，妄為一國史官。國民黨立委李彥秀也說，國史館非民進黨的「黨史館」，陳翠蓮更非「歷史沙皇」，應謙卑面對歷史和國史館長重責。

陳以信指出，陳翠蓮剛坐上國史館長的位子，就急著替當權者辯護、給在野黨貼標籤，甚至企圖替「威權、獨裁、恐怖」這些歷史名詞畫定政治禁區，如此諂媚當道、討好今上，哪還有一國史官應有風骨。