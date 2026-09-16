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川習會前夕 林佳龍：台美要去管理中國

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤（圖），外交部長林佳龍昨表示，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上台美溝通良好，「我們要去管理中國」。路透
美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤（圖），外交部長林佳龍昨表示，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上台美溝通良好，「我們要去管理中國」。路透

美中元首川普習近平將於廿四日在美國會晤，外交部長林佳龍昨接受廣播節目ＰＯＰ撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，他當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和ＡＩ競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

政策對接 林稱台灣利益就是美利益

林佳龍說，美國希望穩定對中關係，避免影響其各方面的外交，「我們支持美國穩定對中關係，但這無關會傷害台灣利益，台灣利益就是美國利益」；他擔任外長以來，透過找出彼此國家利益交集和政策對接，將台灣從利害關係人（stakeholder）變成合夥人（shareholder），台美有共同利益，美國怎麼可能會犧牲台灣來傷害自己的利益。

至於美國的對台政策，林佳龍表示，美國政府一再保證沒有改變，也說台海和平穩定符合包含美國和世界的利益；在川普五月訪中時，講出了他的心內話「台灣就是台灣」，川普也說，要打電話給台灣的領導人。

林佳龍表示，台美關係不必然掛勾美中關係，習近平想掛勾，但是川普跟中國之間有很多棘手問題要處理；以川習會前放出消息為例，消息說若美國在會前對台軍售，習近平將取消訪美，現在才剩下幾天，這種說法創造出「因為川普在乎習近平來訪，所以不軍售台灣」的自圓其說。

美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤，外交部長林佳龍（圖）昨表示，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上台美溝通良好，「我們要去管理中國」。聯合報系資料照
美中元首川普與習近平將於廿四日在美國會晤，外交部長林佳龍（圖）昨表示，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上台美溝通良好，「我們要去管理中國」。聯合報系資料照

「川習會」前夕，林佳龍稱台美要管理中國大陸，國民黨文傳會主委陳以信表示，林佳龍的說法太過一廂情願，更是把台灣安全建立在錯誤假設上。美國利益從來不等於台灣利益，否則川普不會與習近平談台灣，對台軍售也不該成為美中峰會的談判籌碼；林佳龍大言不慚之餘，先想辦法如何安排賴清德總統過境美國本土才是當務之急。

川普可能對中讓步 台北政策圈不安

雖然林佳龍樂觀看待台美關係，但外交政策期刊十四日刊出專文指出，白宮川習會可能再次引發台北及華府對中政策圈的不安，川普與北京討價還價時可能在台灣安全問題讓步，華府長期奉行的「戰略模糊」似乎正逐漸轉向減弱對台支持。

文中說，川普顯然不太在乎台灣，不但聲稱台灣「偷走」美國晶片業，五月川習會後川普還宣稱「不想飛九千五百哩去打一場戰爭」，並明確表示對台軍售是與北京談判的好籌碼。

華府部分與川普陣營有聯繫的人士，如智庫「國防優先」資深研究員卡瓦納，甚至認為美國應以明確的不干預政策取代戰略模糊，減少保衛台灣並從第一島鏈前線後撤。這類過去屬邊緣的論點，如今正逐漸走向主流。

川習會 林佳龍 台美 習近平 川普

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