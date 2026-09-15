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林佳龍接見宏都拉斯議員 秉持務實開放態度開展關係

中央社／ 台北15日電

宏都拉斯總統阿斯夫拉曾表態支持與台復交，引起關注，宏都拉斯國會自由黨黨鞭卡利斯先行訪台，他也是台宏斷交後首位訪台議員。外交部長林佳龍今天接見時說，將秉持務實開放的態度，樂見未來關係發展創造更多可能；卡利斯則期盼在既有基礎開拓合作契機。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天接見卡利斯（Jorge Cálix），代表政府表達誠摯歡迎之意，並感謝卡利斯以實際行動展現對台灣的友誼與支持。

林佳龍表示，台灣與宏都拉斯過去在教育、醫療公衛、基礎建設及人才培育等領域累積豐碩合作成果。台灣珍視與宏國人民的傳統友誼，也將秉持務實開放的態度，樂見未來關係發展創造更多可能。

林佳龍指出，台灣正積極推動「榮邦計畫」，並將教育、人才與產業結合，致力為友邦產業升級及永續發展奠定基礎，例如與友邦巴拉圭合作的「台巴科技大學」就是最佳具體實例。而宏都拉斯具備鄰近北美市場及產業發展潛力等優勢，相信台宏雙方具合作潛力，未來如果能結合彼此優勢，將有助促進產業發展及人民福祉。

卡利斯則說，作為自由民主理念的捍衛者，肯定台灣是自由民主及經濟發展的重要典範，期待能與台灣在既有合作基礎上，開拓更多合作契機；他在訪台期間，不僅實地瞭解台灣政經、社會及高科技發展現況，更親身感受台灣人民的熱情友善與豐富多元的文化底蘊，更加深對台灣的美好印象及真摯的友台情誼。

林佳龍強調，國會外交是深化民主夥伴關係的重要力量，樂見宏國跨黨派國會議員與台灣建立更緊密的聯繫。近期巴拿馬國會逾6成議員共同成立友台小組，充分說明台灣是世界的民主友人，以真誠合作與世界友善連結，將持續拓展民主夥伴網絡。

宏都拉斯於2023年3月終止與台灣長達82年邦誼，轉而與中國建交。卡利斯為台宏斷交後，首位公開來台的宏國國會議員，上次宏國高層訪台是在2021年11月，時任宏國總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）率團來台國是訪問。

林佳龍 宏都拉斯

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