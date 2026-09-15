賴總統：積極推動AI新十大建設 打造人工智慧島

賴清德總統今天接見亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團時表示，政府積極推動AI新十大建設，希望在2040年前培養至少50萬名AI應用人才，以及投入資源協助中小微企業加速轉型升級，期盼打造台灣成為人工智慧島。

總統府發布新聞稿，賴總統致詞時表示，這幾年來台灣持續走向世界，也在全球變局中展現實力與韌性。在全體民眾的共同努力下，去年台灣的經濟成長率為8.76%，今年上半年達到14.15%，創下半世紀以來最高紀錄，全年經濟成長率更預估超過11%，是39年來最好成績，並預估明年台灣可以進入世界20大經濟體。

總統也指出，在今年世界競爭力排名，台灣更名列全球第4，寫下歷年最好的成績；然而面對AI時代的挑戰，必須持續壯大實力，才能讓國家更加繁榮發展。

總統說，目前政府積極推動「AI新十大建設」，希望在2040年之前培養至少50萬名AI應用人才，推動百工百業智慧應用，打造台灣成為「人工智慧島」，也希望幫助上百萬家中小企業順利智慧轉型，提升競爭力。同時也致力發展量子運算、矽光子及機器人等3項關鍵技術，要讓台灣能夠掌握全球科技趨勢，在新時代保有領先優勢。

總統指出，政府將投入更多資源，他在520就職兩週年時，宣布成立新台幣1000億元中小微企業轉型升級發展基金，一起提升競爭力，希望不僅高科技產業賺錢，中小微企業也能賺錢，大小企業攜手、科技及傳統產業肩並肩，台灣經濟才能走得長遠，社會才能穩定發展。

總統說，在壯大台灣的道路上，歡迎更多台商、外商將豐富經驗與資源帶到台灣，因此政府推動的「投資台灣三大方案」已經延長到明年，並且擴大適用範圍到全球台商與外商，希望鼓勵企業加強投資與轉型，讓台灣的產業更有實力走向世界。

總統提到，台灣經濟好，政府稅收增加，因此政府編列更多預算強化國防力量，不僅對美軍事採購或進行國際合作，也推動國防自主、發展無人機產業，讓國家更安全。

總統說，政府也擴大對人民的照顧，他心中有一個願望，就是希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。不論出生在什麼樣的家庭、經濟好壞、住在都會或偏鄉，只要孩子想讀書，政府就應給予支持，讓每一個孩子都可以透過教育取得專業知識、改善個人生活，個人生活好，國家社會才會跟著好。

總統表示，未來台灣會持續與各國深化合作，僑界先進扮演不可或缺的角色，尤其日本、馬來西亞、菲律賓都是台灣重要的交流國家，當政府不斷強化台灣的發展條件，也更需要僑界先進協助台灣增進與各國理解、拓展交流合作。