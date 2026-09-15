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蕭美琴：推動均衡台灣 多面向支持中小微企業

中央社／ 台北15日電

副總統蕭美琴今天接見中華民國汽車商業同業公會全國聯合會時表示，政府推動均衡台灣，並從融資、人力、資源運用及產業政策等面向支持中小微型企業，也希望工商界各個領域及百工百業都有蓬勃發展的機會。

總統府下午發布新聞稿，副總統在接見時表示，汽車產業不只是讓各項工商活動順利往來的交通工具，更是活絡經濟與產業不可或缺的命脈。

副總統說，總統賴清德近年來帶領台灣向前的重要施政，主要包括三大領域，第一是國家安全，以及對外守護台灣的民主與自由；第二是拚經濟、促進國家繁榮；第三則是社會照顧，也就是在拚經濟的同時，也要將經濟成長的果實用來照顧更多百姓，擴大社會照顧。

蕭副總統說，面對少子女化問題，除了0到6歲國家一起養政策，更將推動0到18歲成長津貼，並提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項政策。

對於長照資源的投入，副總統說，在前總統蔡英文剛接任時，國家每年投入長照的經費不到新台幣50億元，現在長照3.0已超過1150億元，成長幅度展現國家對長輩長照的重視與照顧。

副總統提到，台灣發展前瞻科技，並獲得全世界肯定，但產業政策不能只照顧科技業及跨國大型企業，更需要推動均衡台灣，包括地理、企業規模及產業別等三方面的均衡。

在地理均衡方面，蕭副總統表示，不能讓所有資源及經濟成長都集中在新竹科學園區及首都台北，而是希望全台灣均衡發展，因此政府重視各地重大基礎建設，例如國家高齡醫學暨健康福祉研究中心設在雲林，各地也有不同的國家級建設，而在水資源運用方面，政府透過「珍珠串計畫」讓各地更為安心。

關於企業規模均衡方面，副總統指出，台灣上半年經濟成長率達14%，表現亮眼，但政府希望受到照顧的不只是大型跨國企業，也包括中小微型企業，因此總統特別指示經濟部等跨部會單位，從融資、人力與人才培訓、資源運用及產業政策等面向提出支持方案，並在未來幾年編列千億元預算予以支持。

副總統也說，面對關稅及中國產能過剩等複雜的國際環境，政府將保持靈活態度，投入更多資源，讓中小微型企業共同成長。

至於產業別的均衡，副總統表示，除了科技業，也希望工商界各個領域及百工百業都有蓬勃發展的機會。部分產業可能因世界產業變動而面臨挑戰及影響，但各個領域對台灣都有不同面向的貢獻，缺一不可。

蕭副總統也感謝汽車商業同業公會站在第一線，對產業發展趨勢及特殊需求最為了解，幫助政策與時俱進，協助達成總統推動均衡台灣的大方向及目標。

蕭美琴 賴清德 百工百業

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