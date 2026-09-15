民眾黨團：薪資調幅追不上物價上漲 政府應反省

主計總處昨天公布最新全體受僱員工薪資統計，最低工資審議會也即將召開。台灣民眾黨立法院黨團今天表示，薪資調幅追不上物價上漲速度，中位數收入家庭在台北要不吃不喝34年以上才能買房，呼籲政府反省，民眾薪水能否撐起有尊嚴的生活。

主計總處昨天公布最新統計，7月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬9491元，年增3.32%；獎金及加班費等非經常性薪資2萬1674元，合計後總薪資平均數為7萬1165元，年增8.25%。7月經常性薪資中位數則為3萬9629元，年增3.47%。

台灣民眾黨立法院黨團今天透過新聞稿表示，根據民國113年家庭收支調查報告，台灣每人月均支出約2萬6640元，日均消費約876元，台北市的低消更將近3萬5000元。

民眾黨團說，台灣房價居高不下，在全球人均GDP超過2萬美元（約新台幣63萬元）國家中，高居第二，台北市房價所得比更達34.3，意味著一個「中位數收入」家庭，在台北必須不吃不喝超過34年，才能購買一間普通住宅。

若租房生活，民眾黨團表示，內政部不動產資訊平台3月公布的數據顯示，全國平均月租金分租套房或雅房約要6311元、整戶（層）約1萬4859元，房租年增率已連續3年站上2%高檔；民生物資指數更逐年上漲，8月通膨率2.04%，連續4個月超過警戒線以上。

民眾黨團表示，民眾低薪、高房價，薪資調幅根本追不上物價上漲的速度，政府不應頌揚基本工資調漲的「德政」，而是要去真實反省，民眾的薪水能不能撐起有尊嚴、有品質的生活。