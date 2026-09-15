快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團：薪資調幅追不上物價上漲 政府應反省

中央社／ 台北15日電

主計總處昨天公布最新全體受僱員工薪資統計，最低工資審議會也即將召開。台灣民眾黨立法院黨團今天表示，薪資調幅追不上物價上漲速度，中位數收入家庭在台北要不吃不喝34年以上才能買房，呼籲政府反省，民眾薪水能否撐起有尊嚴的生活。

主計總處昨天公布最新統計，7月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬9491元，年增3.32%；獎金及加班費等非經常性薪資2萬1674元，合計後總薪資平均數為7萬1165元，年增8.25%。7月經常性薪資中位數則為3萬9629元，年增3.47%。

台灣民眾黨立法院黨團今天透過新聞稿表示，根據民國113年家庭收支調查報告，台灣每人月均支出約2萬6640元，日均消費約876元，台北市的低消更將近3萬5000元。

民眾黨團說，台灣房價居高不下，在全球人均GDP超過2萬美元（約新台幣63萬元）國家中，高居第二，台北市房價所得比更達34.3，意味著一個「中位數收入」家庭，在台北必須不吃不喝超過34年，才能購買一間普通住宅。

若租房生活，民眾黨團表示，內政部不動產資訊平台3月公布的數據顯示，全國平均月租金分租套房或雅房約要6311元、整戶（層）約1萬4859元，房租年增率已連續3年站上2%高檔；民生物資指數更逐年上漲，8月通膨率2.04%，連續4個月超過警戒線以上。

民眾黨團表示，民眾低薪、高房價，薪資調幅根本追不上物價上漲的速度，政府不應頌揚基本工資調漲的「德政」，而是要去真實反省，民眾的薪水能不能撐起有尊嚴、有品質的生活。

物價 薪資 民眾黨團 主計總處 加班費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

低於平均不等於低薪？主計總處：低薪族約126萬人

【重磅快評】台灣126萬勞工淪低薪族 官員別再玩文字遊戲

【重磅快評】賴清德上台沒低薪？原來粉飾太平勝前朝　　　

平均薪資7成勞工根本達不到…主計總處：台灣有126萬名低薪勞工

相關新聞

林佳龍霸氣喊「台美共管中國」 許宇甄：哪來迷之自信灌青鳥迷湯

外交部長林佳龍今早接受專訪，表示台美溝通良好，台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，「我們要去管理中國」。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，不知道林佳龍這股「迷之自信」究竟從哪裡來？一個國家的外交部長，面對詭譎多變的美中局勢，最不該做的就是自我感覺良好，更不該拿幾句漂亮口號替賴政府粉飾太平。

黃偉哲施政滿意度大躍進上升10名 台南社福、文教拿下六都雙冠

天下雜誌今天公布「2026年縣市調查」結果，台南市長黃偉哲施政滿意度獲得70.8分，位居六都市長第3名，全國排名更較去年大幅躍進10名，在「永續幸福城市大調查」中，台南市在六都組中一舉奪下「社福」與「文教」雙料冠軍。

影／立法院三讀總預算一個月未送出 卓榮泰：我們也在癡癡的等

立法院三讀通過「115年度中央政府總預算」至今滿一個月，三讀結果仍未送出立法院，總預算無法公布生效。行政院長卓榮泰今天下午接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」前受訪表示，「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做，大家加油！」。

接見亞洲僑團 卓揆：台灣走向世界決心不容干涉

行政院長卓榮泰今日接見亞洲台灣同鄉會訪問團時，以副總統蕭美琴出訪義大利為例，指台灣重要領導人走出去，是台灣與全世界的權利，不容其他國家干涉，更阻礙不了中華民國台灣走向世界的決心；總團長林楷民則當面為行政團隊抱屈，指海外鄉親看見行政團隊承受不公平對待，盼立法院理性監督。

蔣萬安又被要求驗DNA 陳玉珍酸綠營：走不出蔣家心魔

台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。

鄭麗文：台灣底氣不只經濟民主自由 更在「行有餘力」分享幸福

國民黨主席鄭麗文今出席周大觀文教基金會舉辦的交流分享活動。她在致詞時表示，台灣的底氣不只是經濟實力、民主與自由，更包括許多團體在行有餘力時，願意把幸福分享給全世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。