鄭麗文：台灣底氣不只經濟民主自由 更在「行有餘力」分享幸福

國民黨主席鄭麗文今出席周大觀文教基金會舉辦的交流分享活動。她在致詞時表示，台灣的底氣不只是經濟實力、民主與自由，更包括許多團體在行有餘力時，願意把幸福分享給全世界。

鄭麗文今應邀出席周大觀文教基金會舉辦「天下為公世界大同－奈及利亞公益律師詩人卡里莫特．奧德博德（Karimot Odebode）榮獲全球熱愛生命獎章暨與各國生命勇士、華興高中師生交流分享活動」。她說，看到來自奈及利亞、一生為女性發聲的律師與詩人卡里莫特．奧德博德和許多生命勇士的故事，讓她感受到生命力量的可貴。

鄭麗文說，面對生命勇士，自己其實「非常的微不足道」，很榮幸能有機會表達對來自奈及利亞女性的敬意，看到她透過詩與畫，讓大家看見非洲女性為了生命尊嚴，每一刻都必須奮戰的生命歷程。

她分享，台北家附近有許多下水道，自己曾注意到下水道飄出的味道，卻意外發現經常經過的下水道裡，竟然開出一株美麗的野花，不管在什麼樣的地方，都可以看到生命勇敢、堅持要綻放」。因此她經常經過時，都會看看那株花還在不在，「它一直都在」。

鄭麗文說，在沙漠、高原、懸崖、峭壁，無論環境多麼困難，總有具韌性的小草或花朵綻放生命。感謝婦聯會與周大觀基金會，讓大家停下腳步，看見生命勇士，「生命值得被禮讚」。

談及擔任國民黨主席的初衷，鄭麗文說，是希望化干戈為玉帛，在外界認為全世界最危險、隨時可能爆發戰爭的台海，發揮關鍵力量，將台灣的未來掌握在自己手中，不但要避免戰爭，更要締造和平。

鄭麗文指出，大家平常講台灣的經濟實力、護國神山、民主與自由，但比較少人看到的是周大觀基金會、婦聯會，以及許多大大小小、全世界知名或不知名的團體，在「行有餘力」時願意把幸福分享給全世界，希望非洲的姐妹也能透過教育脫貧，讓她們有一天也可以分享今天台灣的孩子、在座的學生們所擁有的幸福的一切，把愛擴散出去。

她也談到「天下為公，世界大同」，這不只是孫中山一生秉持的願景與理想，出處更來自兩千多年前；「人飢己飢、人溺己溺、世界大同」的願望與夢想，穿越時代與種族，是大家共同想要達到的美好境界。

鄭麗文勉勵年輕朋友，「不要害怕『被感動』，不要害怕『做傻事』」。被某種力量感動而願意放下自我、甚至犧牲小我成就更大價值，正是可貴之處；並提到當年創造中華民國的許多年輕人甚至不滿20歲，抱著犧牲生命的決心投入革命，即使看不到自己犧牲後的結果，仍願意奉獻與犧牲。