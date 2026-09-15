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林佳龍霸氣喊「台美共管中國」 許宇甄：哪來迷之自信灌青鳥迷湯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

外交部長林佳龍今早接受專訪，表示台美溝通良好，台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，「我們要去管理中國」。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，不知道林佳龍這股「迷之自信」究竟從哪裡來？一個國家的外交部長，面對詭譎多變的美中局勢，最不該做的就是自我感覺良好，更不該拿幾句漂亮口號替賴政府粉飾太平。

許宇甄說，川習二會在即，美中正在貿易、科技、AI、軍事與台海問題上激烈角力，林佳龍不去審慎評估風險，反而急著高喊「合夥人」、「管理中國」，這不是外交專業，是拿大內宣灌青鳥迷湯。

許宇甄指出，林佳龍口口聲聲說台美關係穩固，但現實訊號根本沒有樂觀到可以如此自滿。今年5月川習會後，川普公開表示不希望台灣走向獨立，對新的對台軍售也一度未做決定；最近更再度點名台灣晶片，揚言課徵高額關稅。直到現在，賴清德總統連能否過境美國本土，林佳龍被問到都只能含糊回答「適當時機」。

許宇甄表示，更離譜的是，林佳龍竟稱「台美關係不必然掛勾美中關係」，這種說法天真到令人憂心。美中兩強正在進行全方位戰略競爭，台灣更是北京每逢美中高層會談必談的重要議題，台美關係怎麼可能真空存在、與美中博弈毫無關聯？

許宇甄認為，今年5月川習會後的發展已經清楚證明，美中談判桌上一個決定，就可能直接牽動台海安全、對台軍售、晶片關稅與產業布局。川習二會前最危險的，不只是中國施壓，而是台灣自己的國安高層先陷入盲目樂觀。未談先吹、未判先樂觀，只會讓台灣付出誤判代價。

許宇甄強調，如果林佳龍這番話只是為了替青鳥壯膽、替賴政府製造「台美關係史上最好」的政治幻象，那大可不必。台灣產業界要的不是外交部長當啦啦隊，更不是每天聽政府自我催眠，而是政府必須精準判斷川習二會後美中台局勢，提前盤點最壞情境，包括半導體關稅、對台軍售、美中交易及台海安全可能出現的衝擊，並提出真正能落地的因應方案。

許宇甄提醒，外交不是替執政黨造神，國安更不是靠信仰；林佳龍少一點迷之自信、少一點政治表演，多一點風險意識，才是對台灣真正負責。

許宇甄 林佳龍 台美 台海 青鳥 台美關係

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