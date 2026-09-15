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影／立法院三讀總預算一個月未送出 卓榮泰：我們也在癡癡的等

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院三讀通過「115年度中央政府總預算」至今滿一個月，三讀結果仍未送出立法院，總預算無法公布生效。行政院長卓榮泰今天下午接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」前受訪表示，「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做，大家加油！」。記者蘇健忠／攝影
立法院三讀通過「115年度中央政府總預算」至今滿一個月，三讀結果仍未送出立法院，總預算無法公布生效。行政院長卓榮泰今天下午接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」前受訪表示，「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做，大家加油！」。記者蘇健忠／攝影

立法院三讀通過「115年度中央政府總預算」至今滿一個月，三讀結果仍未送出立法院，總預算無法公布生效。行政院長卓榮泰今天下午接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」前受訪表示，「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做，大家加油！」。

卓榮泰表示，總預算三讀後至今仍未送達，相關程序自然無法往下進行。他指出，行政團隊仍會持續做好該做的工作，面對目前的狀況，也可能影響後續追加預算案審議程序，包含軍公教、老農、中低收入戶及弱勢兒童等的福利與津貼加碼方案，恐因此無法發放。

卓榮泰今天與僑委會委員長徐佳青、行政院發言人李慧芝共同接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」，團長林凱民，以及日本團長陳五福、馬來西亞團長劉惟祥等人。徐佳青致詞時表示，此次訪問團組團回台具有特殊意義，成員主要來自第一島鏈周邊地區，包括日本、馬來西亞及菲律賓等地的台灣同鄉會，長期積極參與台灣相關活動，不僅投入人力，也出錢出力支持台灣。

卓榮泰也提到，副總統蕭美琴日前低調出訪義大利，並成功出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，盡管中國方面對此表達不滿，蕭美琴仍順利完成訪問。他表示，總統日前出訪也同樣成功，「任何阻礙都阻礙不了中華民國台灣繼續走向全世界的決心」。

針對中國近期對入境拜訪等事項提出新的規定，卓榮泰表示，相關規定屬於中國內政，「他對我們沒有任何的司法管轄權」。卓榮泰強調，台灣仍應持續透過民主盟友及友好國家的關係，讓台灣國力持續向外展現。卓榮泰指出，有賴台僑、台商及各界團體持續協助雙方政府與人民進行更多情感及各層面的交流，這些聲音能夠串聯在一起，是台灣目前面對外交處境困難時相當重要的一環。

卓榮泰 總預算 立法院 追加預算 軍公教

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