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接見亞洲僑團 卓揆：台灣走向世界決心不容干涉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰今日接見亞洲台灣同鄉會訪問團時，以副總統蕭美琴出訪義大利為例，指台灣重要領導人走出去，是台灣與全世界的權利，不容其他國家干涉，更阻礙不了中華民國台灣走向世界的決心；總團長林楷民則當面為行政團隊抱屈，指海外鄉親看見行政團隊承受不公平對待，盼立法院理性監督。

卓榮泰今日在僑委會委員長徐佳青、行政院副秘書長阮昭雄等人陪同下接見亞洲僑團。卓指出，台灣與日本、菲律賓、馬來西亞身處第一島鏈，在地緣政治上有維護印太地區和平穩定安全的重要責任，即使共機共艦持續操演，但民主同盟合作不斷展開，台灣在科技產業扮演重要角色，與世界共同努力合作。

卓榮泰提到，台灣走出去並不簡單，徐佳青剛從芬蘭回來，副總統蕭美琴也從義大利返台，代表台灣被世界看到與重視，也讓中共不悅，但邀請單位認為台灣有自己的領袖和政府，台灣重要領導人走向世界是台灣的權利，也是全世界的權利，不容其他國家干涉，更阻礙不了中華民國台灣走向世界的決心。

卓接著細數台灣如何升級內政，並以0到18歲成長津貼、不舉債普發現金，說明政府近期推出的福國利民政策，他並提及交通建設藍圖，比如淡江大橋落成、建置第三航廈、未來將打造4個90分鐘的環島鐵路系統，同時促使觀光發展，政府展開雙手歡迎國人回台定居。

他期許僑界領袖繼續努力加強與當地政府的合作，使其了解台灣的努力進步，以及台灣願意成為世界民主同盟國家可信賴的夥伴之一，「台灣正雙手展開，一方面走向世界，一方面擁抱全世界，這是總統給我們共同的使命，我們一起達成」。

亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團總團長林凱民說，海外鄉親始終心繫台灣。話鋒一轉，他提及行政團隊編列預算及施政時受，受到立法院不成比例的刪凍與政治阻擾，行政團隊承受的壓力及不公平的對待，海外鄉親都看在心裡；監督應建立在事實理性專業之上，不能為政黨對抗杯葛施政，或讓必要政策與預算成為政治鬥爭工具，影響人民所需建設、國安、產業發展、社會照顧，以及對海外僑胞所需要的服務。

由於近日有立委質疑徐佳青出國計畫是假考察真觀光，林楷民抱不平說，海外僑胞清楚僑務工作不能只在辦公室內完成，委員長須親自走入僑社傾聽，他們支持合理專業的監督，但不接受以片面資料，抹滅僑委會團隊的努力付出，更不能因為政治立場不同，任意標籤或傷害真正認真在做事的公務人員。

蕭美琴 阮昭雄 卓榮泰 僑委會

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