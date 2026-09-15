藍指同意總預算9月底前送出 綠：作業時間太長

立法院完成115年度總預算三讀卻仍未送出，國民黨團書記長許宇甄今天表示，立法院長韓國瑜先前朝野協商時，就說應給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送，民進黨團也同意。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，民進黨尊重當時達成的共識，但作業時間確實太長，到底還要多久。

立法院8月14日三讀通過115年度中央政府總預算，但尚未送出。民進黨立法院黨團日前表示，立法院應該就自己尚未將預算送出好好檢討。根據自由時報今天報導，115年度總預算仍未經總統公布生效，連帶影響追加預算案後續審議程序，以致多項福利與津貼加碼案無法發放。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，立法院長韓國瑜早在8月26日朝野協商時就公開裁示，考量8月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送。

許宇甄說，當時朝野黨團都同意，民進黨團幹部也在場，也有錄影為證，現在卻有人突然集體失憶，重新包裝成「立法院卡預算」，把正常議事程序炒成政治提款機。民進黨若真正在乎民眾權益，就應把完整事實告訴人民，而不是故意煽動民怨，再把責任往在野黨身上潑。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，朝野當時確實同意給議事人員充分時間整理、校對，民進黨尊重這項共識；但115年度總預算8月14日三讀至今已經超過1個月，作業時間確實也太長了。

莊瑞雄說，他相信不只是民進黨團，國民黨團也會想知道，「目前究竟還有哪些整理、校對工作尚未完成？」總預算牽涉政府施政以及後續預算執行，既然已經完成三讀，相關行政作業還是應該加快，儘速完成函送。給議事人員合理作業時間沒有問題，但1個多月還沒有送出去，社會當然會問，到底還要多久。