快訊

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

台中西屯待轉區驚魂！六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

聽新聞
0:00 / 0:00

藍指同意總預算9月底前送出 綠：作業時間太長

中央社／ 台北15日電
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者余承翰／攝影
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者余承翰／攝影

立法院完成115年度總預算三讀卻仍未送出，國民黨團書記長許宇甄今天表示，立法院長韓國瑜先前朝野協商時，就說應給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送，民進黨團也同意。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，民進黨尊重當時達成的共識，但作業時間確實太長，到底還要多久。

立法院8月14日三讀通過115年度中央政府總預算，但尚未送出。民進黨立法院黨團日前表示，立法院應該就自己尚未將預算送出好好檢討。根據自由時報今天報導，115年度總預算仍未經總統公布生效，連帶影響追加預算案後續審議程序，以致多項福利與津貼加碼案無法發放。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，立法院長韓國瑜早在8月26日朝野協商時就公開裁示，考量8月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送。

許宇甄說，當時朝野黨團都同意，民進黨團幹部也在場，也有錄影為證，現在卻有人突然集體失憶，重新包裝成「立法院卡預算」，把正常議事程序炒成政治提款機。民進黨若真正在乎民眾權益，就應把完整事實告訴人民，而不是故意煽動民怨，再把責任往在野黨身上潑。

民進黨團幹事長莊瑞雄回應，朝野當時確實同意給議事人員充分時間整理、校對，民進黨尊重這項共識；但115年度總預算8月14日三讀至今已經超過1個月，作業時間確實也太長了。

莊瑞雄說，他相信不只是民進黨團，國民黨團也會想知道，「目前究竟還有哪些整理、校對工作尚未完成？」總預算牽涉政府施政以及後續預算執行，既然已經完成三讀，相關行政作業還是應該加快，儘速完成函送。給議事人員合理作業時間沒有問題，但1個多月還沒有送出去，社會當然會問，到底還要多久。

總預算 韓國瑜 莊瑞雄 許宇甄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

總預算三讀後立院卻遲未送出？卓榮泰：我們在痴痴等

竹北普發1萬元掀財政攻防 藍綠回應了

上路前1天…聯邦法院叫停F-1、J-1簽證新規 D/S暫保留

貸款下不來被建商沒收366萬！買方提告吞敗 何世昌點：敗筆在少簽1張切結書

相關新聞

蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

台北市長蔣萬安妻子石舫亘昔日出席APEC活動喊出「I'm from Chinese Taipei」，近日遭網友出征。9月下旬將赴南京參與 APEC人力資源發展部長會議的勞動部長洪申翰今受訪被問及是否以Chinese Taipei名義出席，洪說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei。

林佳龍稱台美共管大陸 陳以信酸：先設法讓賴總統過境美國本土

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤。外交部長林佳龍今天受訪時提到，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。國民黨文傳會主委陳以信今駁斥，林佳龍的說法太過一廂情願，更是把台灣安全建立在錯誤假設上。

陳翠蓮批黨外大聯盟 許宇甄斥喪失史家風骨：國史館姓國不姓賴

國史館新任館長陳翠蓮上任致詞，批評「黨外大聯盟」是盜用、冒用民主運動名號。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國史館長不是民進黨發言人，國史更不是民進黨、賴清德的宣傳文宣。陳翠蓮上任第一天，不談如何超越黨派保存史料、容納多元史觀，卻急著替當權者出征在野黨，令人遺憾。史學家的風骨到哪裡去了？

天下雜誌2026縣市長滿意度盧秀燕六都墊底 中市府：虛心接受

天下雜誌今天發布2026年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕今年僅獲61分，六都墊底、全國倒數第二，與她過去幾屆維持六都前列的排名大相逕庭。中市府表示，不同時間點的調查會出現滿意度起伏的狀況，每項調查都是市府虛心接受鞭策的動力。

盧秀燕批一黨獨大 民進黨：轉移市政缺失焦點的政治口水

台中市長盧秀燕拋出「在野大聯盟」並批民進黨一黨獨大。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨實質掌握立法院主導權與絕大多數地方資源，在盧秀燕執政的台中更是「府會完全執政」的真一黨獨大；如今在黨內整合失焦與藍白合陷入僵局之際，盧秀燕急於跳出來搶當在野共主，根本是拿政治話語權當作施政失能的遮羞布。

蔣萬安又被要求驗DNA 陳玉珍酸綠營：走不出蔣家心魔

台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。