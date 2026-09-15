蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

台北市長蔣萬安妻子石舫亘昔日出席APEC活動喊出「I'm from Chinese Taipei」，近日遭網友出征。9月下旬將赴南京參與 APEC人力資源發展部長會議的勞動部長洪申翰今受訪被問及是否以Chinese Taipei名義出席，洪說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei。

對於將赴中國大陸南京與會，洪申翰表示，APEC是非常重要的國際性多邊經貿會議，勞動部一直以來都是秉持專業參與，這幾年跟APEC互動也愈來愈多，例如跟許多APEC會員國共同舉辦議題式工作坊，今年7月就跟美方一起合辦了AI工作坊。

洪申翰強調，我方是APEC的正式會員，平等參與、對等尊嚴就是我們參與APEC最核心的原則。這次他將依照APEC規定，不自我設限，並且以勞動、人力資源領域累積的經驗、專業和各會員國交流、分享。

由於石舫亘近來因曾在APEC活動喊出「I'm from Chinese Taipei」遭批評，媒體詢問洪申翰這次是否以Chinese Taipei之名出席，洪申翰說「在APEC裡，我們的正式會員名稱確實是Chinese Taipei」，至於聲不聲援石舫亘？他則未正面回應，僅重申參與國際會議的一貫核心精神就是對等尊嚴。

對於是否將持台胞證入境中國大陸，洪申翰說，他將沿用過往APEC既有模式與會，也會在我方對等尊嚴的要求下進行。