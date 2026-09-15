聽新聞
0:00 / 0:00
施政滿意度民調六都之首 侯友宜：戰到最後一天
「天下雜誌」今公布縣市長施政滿意度調查，新北市長侯友宜是六都之冠。民進黨新北市議員張嘉玲詢問侯友宜怎麼看這份民調，侯友宜回應，民調僅供參考，市府團隊仍會持續努力。對綠營議員加油打氣，侯友宜表示，會跟議員並肩作戰到最後一天。
張嘉玲指出，今天中午公布最新民調，新北市施政滿意度在六都排名第一，滿意度從前次72%上升至74%「不簡單！」這是整個市府團隊共同努力的成果，議員也持續從各面向協助市府找出需要加強之處。
侯友宜則說，「民調就參考嘛」，市府會持續把事情做好。
張嘉玲說，高雄市長陳其邁把施政成果集結成書，侯市長也應該在卸任前出一本書；侯友宜回應「做出來較實在」。
議員周雅玲認為，侯友宜會有如此高滿意度，是因為侯面對問題「不逃、不避、不躲」，對各項問題都積極處理，因此滿意度持續上升，「好比台灣最高的地方101」。
侯友宜回應，會跟議員並肩作戰到最後一天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。