施政滿意度民調六都之首 侯友宜：戰到最後一天

「天下雜誌」今公布縣市長施政滿意度調查，新北市長侯友宜是六都之冠。民進黨新北市議員張嘉玲詢問侯友宜怎麼看這份民調，侯友宜回應，民調僅供參考，市府團隊仍會持續努力。對綠營議員加油打氣，侯友宜表示，會跟議員並肩作戰到最後一天。

張嘉玲指出，今天中午公布最新民調，新北市施政滿意度在六都排名第一，滿意度從前次72%上升至74%「不簡單！」這是整個市府團隊共同努力的成果，議員也持續從各面向協助市府找出需要加強之處。

侯友宜則說，「民調就參考嘛」，市府會持續把事情做好。

張嘉玲說，高雄市長陳其邁把施政成果集結成書，侯市長也應該在卸任前出一本書；侯友宜回應「做出來較實在」。

議員周雅玲認為，侯友宜會有如此高滿意度，是因為侯面對問題「不逃、不避、不躲」，對各項問題都積極處理，因此滿意度持續上升，「好比台灣最高的地方101」。

侯友宜回應，會跟議員並肩作戰到最後一天。