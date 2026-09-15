陳翠蓮批黨外大聯盟 許宇甄斥喪失史家風骨：國史館姓國不姓賴

國史館新任館長陳翠蓮上任致詞，批評「黨外大聯盟」是盜用、冒用民主運動名號。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國史館長不是民進黨發言人，國史更不是民進黨、賴清德的宣傳文宣。陳翠蓮上任第一天，不談如何超越黨派保存史料、容納多元史觀，卻急著替當權者出征在野黨，令人遺憾。史學家的風骨到哪裡去了？

許宇甄指出，史學自古最重「直筆」，春秋董狐不畏權勢，孔子稱其為「古之良史也，書法不隱」；唐代史家劉知幾論史，尤其痛斥為尊者諱、為權勢曲筆；清代章學誠更把「史德」提高到史學根本的高度。真正的史家，可以有立場，但不能先有政治結論再剪輯歷史；可以研究權力，更要敢於檢驗當代權力。

許宇甄批評，陳翠蓮的言論已把「史家的史德」降格成「當官的政治表態」。賴總統召見時提出對人民歷史認識與政治認同的疑問，新任館長上任後立即把矛頭指向在野政治主張，這樣的時間順序與政治姿態，社會當然有權追問，國史館究竟是在研究歷史，還是在替賴清德建立一套民進黨史觀？

許宇甄表示，民主最珍貴之處，就是任何政黨、任何政府都沒有壟斷民主定義的權力。今天陳翠蓮可以說誰「冒用民主」，明天是不是也可以由國史館決定誰才有資格代表台灣、誰的歷史記憶才算正統？當國家機關開始替執政黨裁判誰是真民主、誰是假民主，這才是真正值得民主社會警惕的事情。

許宇甄強調，司馬遷之所以千古，不在於他站在哪個朝廷，而在於身處皇權之下仍留下自己的筆；歷代史家之所以受人敬重，也正在於「秉筆直書」四個字。史學家若逢權不諂媚，叫做風骨；逢權便卑躬屈膝，叫做偽造。

許宇甄直言，國史館姓「國」，不姓「賴」；國史記錄的是中華民國沿襲的共同記憶，不是執政者的政治家譜。學者入仕若失去獨立精神，再高的官位，也換不回史家的風骨。所謂小人得志，最可悲的從來不是得了一官半職，而是從此把自己的筆，也一併交給了權力。