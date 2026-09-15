主計總處稱無低薪現象 許宇甄轟粉飾太平：改定義能解決痛苦嗎

針對台灣約126萬名全職勞工年薪不到39萬元，占比達16.8%，主計總處以「最低工資已高於OECD低薪門檻」為由，宣稱全職勞工「沒有低薪現象」，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，主計總處看到如此沉重的低薪數字，第一時間想的不是替人民找出問題、提出解方，反而忙著重新定義低薪、替統計數字擦脂抹粉。

許宇甄質疑，難道只要改變統計口徑，126萬人的生活壓力就會消失嗎？在低薪高房價的現在，租屋、買房就會更容易嗎？

許宇甄指出，統計是政府治理的重要參考數據，是拿來發現問題，不是拿來粉飾問題。按照主計總處荒謬邏輯，只要最低工資永遠比統計上的低薪門檻多一點，賴清德政府就可以宣布台灣「沒有低薪勞工」，那麼人民面對的高房價、高房租、高物價與沉重家庭支出，又要用什麼統計數字消失？

許宇甄表示，更值得警惕的是，今年上半年已有超過七成受僱員工薪資低於平均數，反映台灣薪資分配高度不均。高科技、高薪族群拉高平均薪資，並不代表多數受薪階級同步分享到經濟成長成果。

許宇甄質疑，政府真正該追問的是，台灣經濟成長的果實為什麼沒有更公平地反映在廣大勞工薪資上？產業繁榮為何無法轉化為普遍的所得成長？更要思考今年經濟成長的經濟成果要如何回饋給人民。

許宇甄批評，人民要的是薪水真正增加、生活真正改善，不是政府拿著計算機告訴大家「按照定義，你不算低薪」。民進黨政府如果遇到問題只想修改定義，看到民生痛苦只想美化數字，這已經不是治理思維，而是高高在上的統治者心態。人民的生活不會因為統計口徑改變而變好，126萬人的低薪困境，更不容賴政府用文字遊戲一筆勾銷。