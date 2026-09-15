天下雜誌2026縣市長滿意度盧秀燕六都墊底 中市府：虛心接受

天下雜誌今天發布2026年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕今年僅獲61分，六都墊底、全國倒數第二，與她過去幾屆維持六都前列的排名大相逕庭。中市府表示，不同時間點的調查會出現滿意度起伏的狀況，每項調查都是市府虛心接受鞭策的動力。

天下雜誌表示，本次問卷期間為今年6月30日到8月25日，針對整體施政滿意度、經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康與多元共融等面向電話訪問，成功樣本數1萬4720人，在信心水準為95%下，各縣市抽樣誤差介於3.09%到4.38%。

天下雜誌將22縣市首長分為前5名的標竿組、6到11名優等組、12到17名佳等組，以及18到22名衝刺組；第1名是嘉義縣長翁章梁，前5名皆為非六都縣市長，新北市長侯友宜排在第7，也是六都第1，六都依次是高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政。

台中市長盧秀燕本次調查獲得61分，排在六都最後一名、全國倒數第二，僅勝過新竹市長高虹安的52.9分；台中市競爭力總排名548.41分也是六都最後，經濟、施政這2個面向居六都末尾，社福、醫衛健康表現較佳，排在六都第3。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，盧秀燕今年排名重挫10名，這個結果並不意外，中市去年爆發非洲豬瘟，今年又發生中聯致癌油事件，中間選民對盧的滿意度六都最低；任期最後階段，盧忙著訪外，大打國防與兩岸議題，還號召在野大聯盟，心在總統路，無心市政。

台中市副市長鄭照新表示，每年在不同的時間點都會有針對各縣市政府的各項調查，不同調查區間和不同的調查項目，會呈現出高低不一的狀態；每一項調查對市府來說都是參考，市府虛心接受鞭策，也會化為精進的動力。