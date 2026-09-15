林佳龍稱台美共管大陸 陳以信酸：先設法讓賴總統過境美國本土

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤。外交部長林佳龍今天受訪時提到，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。國民黨文傳會主委陳以信今駁斥，林佳龍的說法太過一廂情願，更是把台灣安全建立在錯誤假設上。

陳以信指出，美國利益從來不等於台灣利益，否則川普不會與習近平談台灣，對台軍售也不該成為美中峰會的談判籌碼。他批評，賴清德政府連兩岸關係都中斷，兩岸政治互信蕩然無存，賴清德還以「新兩國論」升高風險，林佳龍憑什麼喊要「管理中國」？

陳以信表示，林佳龍大言不慚之餘，先想辦法如何安排賴清德總統過境美國本土才是當務之急。畢竟連總統訪美都無法成功安排，憑什麼向台灣人民保證美國一定會保護台灣利益？