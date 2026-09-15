陳翠蓮稱「黨外大聯盟」偷換概念 藍綠交鋒

新任國史館長陳翠蓮說近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」。國民黨質疑，陳翠蓮才剛上任就替執政者辯護、替在野黨貼標籤。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，陳翠蓮談的是歷史脈絡中的「黨外」概念，並非針對目前的在野大聯盟，勿過度延伸。

國史館昨天舉行卸新任館長交接典禮，陳翠蓮表示，未來希望繼續深耕台灣民主化歷史，因為近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。

國民黨文傳會主委陳以信今天透過新聞稿表示，陳翠蓮才剛坐上國史館長的位置，就急著替當權者辯護、替在野黨貼標籤，甚至企圖替「威權、獨裁、恐怖」這些歷史名詞劃定政治禁區，如此諂媚當道、討好今上，哪有一國史官應有的風骨。

陳以信認為，國史館不是民進黨黨史館，國史館長更不是執政黨的御用史官。歷史沒有著作權，民主也不是民進黨的專利。奉勸陳翠蓮，「既居史官之位，就該有史官之骨」，莫讓國史館成為權力的化妝間，更莫讓自己留下「未曾秉筆，先已媚上」的歷史評價。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，民主最珍貴之處，就是任何政黨、任何政府都沒有壟斷民主定義的權力。今天陳翠蓮可以說誰「冒用民主」，明天是不是也可以由國史館決定誰才有資格代表台灣、誰的歷史記憶才算正統。當國家機關開始替執政黨裁判誰是真民主、誰是假民主，這才是真正值得民主社會警惕的事情。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，陳翠蓮是對台灣的歷史，尤其是二二八，非常有研究的學者。陳翠蓮所指的黨外大聯盟概念被偷換，不是針對台中市長盧秀燕所說的在野大聯盟。

莊瑞雄指出，民主時代政黨政治，本來就有在野聯盟這個概念，不管是台灣或是國際，所在都有。在台灣，「黨外大聯盟」、「黨外」確實有其時空背景，過去在國民黨執政時，沒有言論自由，沒有組黨的自由，政治氣氛很肅殺，動不動就得罪執政者。

莊瑞雄表示，陳翠蓮的這一席話，是針對國民黨主席鄭麗文所提「黨外」這個大聯盟，由國民黨提出「黨外大聯盟」，本來就是非常奇怪的事情，更沒有必要過度延伸歷史學者的看法，解釋成幫現在的執政者打選戰。

莊瑞雄說，歷史不是民進黨的，但過去威權年代的事實及記憶，也不會因為選舉到了就突然被改寫成民主。現在2個在野黨組成的聯盟，民進黨尊重，但要把這個概念偷換成叫「黨外大聯盟」，「黨外」，就貽笑大方。應該讓歷史自己去說話，不是讓政黨幫歷史講話。