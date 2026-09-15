盧秀燕批一黨獨大 民進黨：轉移市政缺失焦點的政治口水

台中市長盧秀燕拋出「在野大聯盟」並批民進黨一黨獨大。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨實質掌握立法院主導權與絕大多數地方資源，在盧秀燕執政的台中更是「府會完全執政」的真一黨獨大；如今在黨內整合失焦與藍白合陷入僵局之際，盧秀燕急於跳出來搶當在野共主，根本是拿政治話語權當作施政失能的遮羞布。

吳崢表示，在中央層面，目前國民黨與民眾黨在國會擁有實質席次優勢，本應積極審議法案，卻屢因政黨利益對立導致立法與行政權爭議，引發憲政危機；在地方治理上，泛藍陣營執政涵蓋全台多數縣市，部分地區更長期由單一政黨主導，包括苗栗縣（75年）、花蓮縣（72年）、台東縣（58年）、連江縣（33年）、新竹縣（25年）及新北市（21年）。反觀被台北市長蔣萬安多次提及的高雄市，民進黨在議會亦未單獨過半，顯見相關指控毫無道理。

吳崢指出，盧秀燕拋出「在野大聯盟」，此舉背後的政治意圖至為明顯。在當前藍白合作成效受限、黨內整合面臨考驗之際，試圖以「在野共主」姿態重塑個人影響力，充其量只是轉移市政焦點的政治煙霧彈。

吳崢說，公職人員當以市政為本，盧秀燕任期尚未屆滿，但從垃圾處理、廚餘處理、防疫管理、食品安全危機，到捷運藍線規劃與中火議題，各項攸關民生的重要政策表現均荒腔走板，請盧市長將心思放在政治權謀與聲量曝光上，莫將8年的爛攤子留給市民承擔。