【重磅快評】賴清德上台沒低薪？原來粉飾太平勝前朝

行政院主計總處昨天以七月經常性薪資為例，指本國籍全時受僱員工經常性薪資中位數為4萬1397元，三分之二為2萬7598元，由於我國最低工資目前為2萬9500元，因此以月薪標準來看，我國全時勞工沒有低薪情形。若按照官方這種算法，我國可能早就沒有低薪情況，要說粉飾太平，官員這種手法當屬上乘。

主計總處發布七月受僱員工薪資統計，官員一開始就先「澄清」有關七成勞工低於平均薪資的報導，指國際上對低薪有定義，並非低於平均薪資就是低薪。按ＯＥＣＤ標準，低薪定義是針對全時勞工，若低於薪資中位數的三分之二才算低薪。因此以月薪標準來看，我國全時勞工沒有低薪情形。

此話一出引發譁然，媒體質疑前勞長何佩珊曾援引ＯＥＣＤ標準，指出台灣月薪低於３萬１千元為低薪，當時是以總薪資中位數計算，到底應以何標準定義「低薪」？官員解釋，ＯＥＣＤ並未說明採計月薪或總薪資，主計總處這次先引用七月受僱員工薪資計算出2萬7598元的低薪門檻。

但官員也說，若以更早2024年總薪資計算，就會有勞工達到低薪標準。2024年本國籍受僱員工總薪資中位數為58萬5000元，三分之二為39萬元，當年度本國籍全時工作勞工約有16.8％、126萬人全年總薪資低於39萬元。

主計總處官員的說法把大家唬得一愣一愣的。但要問的是，如果現在可以用今年七月的薪資來算，低於最低工資2萬9500元才算低薪，為什麼蔡英文執政年代就不能用同一套算法？

蔡英文任內最後一次調高最低工資到2萬7470元，時間點是２０２４年元旦，當時本國籍全時受僱員工經常性薪資中位數為3萬9112 元，三分之二是２萬６０７４元。換句說，若依官員邏輯，當時連外籍勞工都拿2萬7470元以上，本國勞工早無低薪情形，為什麼民進黨政府沒拿這個數據來做大內宣？還是當時官員臉皮比較薄？

如果蔡政府年代即無低薪情形，那近年來民進黨官員備受詬病的低薪談話還真是冤枉了。當今總統賴清德擔行政院長時出席衛生福利部活動，談到照服員月薪多在3萬元左右，他勉勵照服員「把它當作做功德、做善事」，引爆基層反彈，譴責政府用「道德高尚化」來要求基層忍受低薪。

前總統蔡英文也談低薪問題，指台灣經濟成長、外資投資等數據表現優異，「經濟是20年來最好的狀態」，但面對勞工投訴低薪過勞、怨言不斷時，她卻說「台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟老闆說，都喜歡找政府，政府公親變事主」。

民進黨大官們看低薪問題，總以為只要GDP創新高、基本工資連年調漲，軍公教調薪就可以解決，卻無視產業結構失衡，全台至少有１２６萬沒有各種獎金、分紅而每日苦撐的低薪大軍。

在位者無視產業發展失衡所帶來的警訊，迷信調升基本工資單一工具，不理會實質購買力下滑讓基層勞工產生變相減薪感及相對剝奪感，賴清德喊出明年最低工資要衝破3萬元大關，其實消減不了低薪大軍的規模，卻可能伴隨更嚴重的少子化、房價焦慮，社會階層固化、提高犯罪誘因等危機。

關於低薪，大官與勞工的體感溫差太大，不是大官訴諸道德，或歸責勞工自己不跟老闆說就能解決，也不能靠換個計算方式就能粉飾，政府絕對是事主，不容只當公親！