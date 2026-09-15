綠追打總預算遲未函送 許宇甄：韓國瑜早裁示29日前 腦袋好使別當擺設

立法院三讀通過今年度中央政府總預算案，迄今尚未送出，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，針對媒體與民進黨近期不斷炒作「總預算三讀後遲未函送」，甚至把相關津貼尚未入帳的責任栽到立法院頭上，這是一場刻意剪掉前因後果、製造民怨的政治操作。

許宇甄語出重話，表示眼睛沾到髒東西可以擦掉，腦袋是個好使的工具，更不該放著不用；民進黨、賴政府明明知道完整事實，還要睜眼說瞎話，就是存心誤導人民。

許宇甄指出，立法院長韓國瑜早在8月26日朝野協商時就公開裁示，考量8月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送。

許宇甄還原，當時三個黨團都同意，也有錄影為證，現在卻有好事之徒突然集體失憶，把自己知道的事重新包裝成「立法院卡預算」，把正常議事程序炒成政治提款機。

許宇甄指出，預算三讀後還有大量附帶決議、預算數字及格式必須逐項彙整校對。民進黨若真正在乎人民權益，就應該把完整事實告訴人民，而不是故意剪掉朝野協商，只留下「錢領不到」四個字煽動民怨，再把責任往在野黨身上潑，別忘了民進黨團當時也有幹部在場。

許宇甄強調，媒體當然可以監督國會，但監督的前提是完整呈現事實，而不是替執政黨剪接事實、製造敵人。明知三黨共同同意的議事時程，還硬要編成「藍白卡民生」的政治劇本，不良媒體這種做法已經不是監督，讓人不得不懷疑是因為宣傳經費被刪少拿，故意帶風向為政治操作添柴火。民主需要監督，更需要基本的是非。眼睛若只挑自己想看的，腦袋再好也只是擺設。