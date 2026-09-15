影／談「黨外大聯盟」 莊瑞雄：威權記憶不會因選舉改寫

國史館長陳翠蓮昨天上任時批評「黨外大聯盟」是盜用過去民主運動，以「偷換概念」指責在野黨。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，相信陳翠蓮並非針對台中市長盧秀燕所提出的「在野大聯盟」，而是針對國民黨立委鄭麗文過去提出的「黨外大聯盟」。

莊瑞雄表示，在民主時代，在野黨形成「在野聯盟」是政黨政治正常運作的概念，不論台灣或國際上都可看到類似情況。不過，「黨外大聯盟」、「黨外」的概念確實有其特殊的時空背景，過去國民黨一黨執政時，台灣沒有完整的言論自由及組黨自由，政治氣氛肅殺，得罪執政者甚至可能面臨生命、身家風險。

莊瑞雄認為，陳翠蓮的談話應是針對鄭麗文提出的「黨外大聯盟」，國民黨人提出黨外大聯盟，是非常奇怪的一件事情，沒有必要將歷史學者的看法過度延伸，甚至解讀成是在替執政黨打選戰。

莊瑞雄強調，「歷史不是民進黨的，但是威權的記憶跟事實也不會因選舉到了，就突然被改寫成民主」，這才是問題的重點。他指出，目前在野黨在立法院確實占多數，藍白合作形成「在野大聯盟」是一種政治概念，民進黨表達尊重；但若將「在野大聯盟」偷換成「黨外大聯盟」，就不恰當。莊瑞雄說，「黨外」具有特殊歷史背景，若國民黨與台灣民眾黨稱為「黨外大聯盟」，對過去黨外運動歷史及台灣民主發展而言，反而是「貽笑大方」，也有刻意遺忘那段民主歷程的問題。