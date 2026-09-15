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副總統赴義演說疑有中方人員情蒐 綠：台灣不會退縮

中央社／ 台北15日電

駐歐盟代表謝志偉表示，副總統蕭美琴赴義大利文托泰內島（Ventotene）出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」時，疑有中國人士冒充清潔人員企圖進入會場情蒐。民進黨立法院黨團說，中國對台灣外交打壓司空見慣，但台灣不會因此退縮。

蕭副總統奉總統賴清德指派，10日至12日應邀到義大利文托泰內島出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」（2nd European Conference of Ventotene forFreedom and Democracy）演講，昨天清晨返台。

陪同蕭副總統出訪的謝志偉今天透露，蕭副總統演說開始前3小時，有一名亞洲面孔女子自稱是下一場的清潔工逗留現場，被現場維安人員發現盤查，表明活動未配置清潔工，要求該名女子離開。謝志偉說「世界都在看台灣，中國也派了人來看」。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在輿情回應記者會說，中國在國際壓縮台灣外交空間，不遺餘力，是台灣走向全世界最大的障礙。中國打壓無所不用其極，台灣早已司空見慣。台灣要走出去，不會因為中國設下的障礙，就有所退縮，反正見招拆招，努力走出自己的空間。

民進黨團書記長范雲說，此次蕭副總統出訪，代表台灣已經不是一個被動需要別人幫助的弱者，而是可以為盟友創造新價值。台灣應該要更有自信，不因惡鄰阻擋而退卻。美國國務院的回應也點出一個事實，就是台灣需要世界，世界也需要台灣。

范雲表示，台灣跟歐洲在民主、科技跟經貿的關係，已經是彼此需要的盟友與夥伴。真正不正常的是北京，企圖幫歐洲人決定可以跟誰交朋友。

中方 蕭美琴 謝志偉

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