快訊

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

義大利千萬超跑忘拉手煞車釀慘劇 駕駛狂奔追不回墜落北宜公路山谷

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴、林佳龍突破阻撓赴義 王定宇：陸對台的打壓無所不在

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王定宇表示，蕭美琴與林佳龍此行突破中國層層阻撓，過程中除看到自由民主陣營協助維安及高度保密，也看到中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王定宇表示，蕭美琴與林佳龍此行突破中國層層阻撓，過程中除看到自由民主陣營協助維安及高度保密，也看到中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴、外交部長林佳龍赴義大利參加自由與民主論壇。民進黨立委王定宇表示，此行突破中國層層阻撓，過程中除看到自由民主陣營協助維安及高度保密，也看到中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」，感謝當地維安人員阻撓破壞，讓台灣成功站上國際舞台。

王定宇表示，蕭美琴與林佳龍抵達歐洲國際機場後，再轉往羅馬機場、碼頭搭乘渡輪前往會場所在小島。一路上可看到自由民主陣營，特別是歐盟幾個重要國家，在交通運輸、國家安全及治安維持等單位充分合作，不僅協助維護我國副元首安全，也配合高度保密，避免中國打壓。

王定宇指出，另方面，中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」。從機場到渡輪碼頭，當地維安都發現有可疑人士企圖蒙混抵達會場；駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉大使也揭露，在會場當下發現一名偽裝成清潔人員的女性企圖進入會場。

王定宇表示，中國長期以來都在國際上要抹去台灣存在的事實，當台灣參加國際活動時，也會盡最大力量阻撓、破壞，「最起碼他們也想要到會場去掌控誰跟台灣有所接觸。」

王定宇說，這次台灣與歐洲通力合作，讓副總統、外交部長成功參與論壇並發表談話，不僅讓世界看見台灣自由民主的力量，更重要的是「台灣被世界看見」，這是2300萬人很重要的一件事情。

王定宇指出，外交從來就不容易，中國企圖讓台灣在國際消失不見，形塑台灣是中國內部事務；一旦台灣成為中國內部事務，中國對台灣做出任何舉措，台灣將失去國際奧援。因此，外交再怎麼困難，都要努力讓世界看見台灣，台灣也憑藉自己的努力，贏得世界重視與尊重。

王定宇表示，此次一方面要感謝理念相近國家相關國安單位協助；另一方面，也在「驚濤駭浪」中看到中共處處阻撓、出手，企圖破壞，甚至「連最後一刻到會場都派人冒充清潔人員」，感謝當地維安人員阻撓中國的破壞，「也讓台灣成功的站上國際舞台」。

蕭美琴 林佳龍 王定宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蕭副總統義大利演說 謝志偉：疑似中國人員盯場情蒐

影／赴義參加論壇返台 蕭美琴：處境再艱難也將勇敢與世界同行

訪問義大利返國 蕭美琴：處境再艱難台灣都將勇敢與世界同行

蕭美琴訪義返國 賴總統：走向世界是台灣人民不可剝奪的天賦權利

相關新聞

從兒到妻遭青鳥惡意圍剿...蔣萬安還原事實痛心：善良台灣人不會樂見

台北市長蔣萬安兒子國際交換生一事，遭綠營側翼猛攻，近日又有綠側翼翻出過去蔣萬安太太石舫亘2017年參加APEC活動演講時，講出「Chinese Taipei」的影片，蔣今痛批民進黨，選舉選到扭曲事實、惡意攻擊他家人，「我相信，這不是善良台灣人會樂見的。」

談川習會 林佳龍：台美溝通良好 「我們要去管理中國」

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤。外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目POP撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，習近平當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和AI競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

影／陳翠蓮批黨外大聯盟盜用民主運動名號 盧秀燕：非常不適任

國史館新館長陳翠蓮昨表示，要繼續深耕台灣民主化歷史，因為有人要組「黨外大聯盟」，盜用民主運動名號，會讓民眾對民主體制失去信心。台中市長盧秀燕今天說，國史館長要有風骨，不能有個人意識形態，一上任就做政治攻擊，非常不適任。

蔣萬安又被要求驗DNA 陳玉珍酸綠營：走不出蔣家心魔

台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。

新北搶關鍵票 李四川不怕竹北之亂 蘇巧慧尊侯有原因

2026年九合一地方選戰將進入下半場，藍綠白戰將就定位，今年整體選情偏冷，六都中新北一役近期較受矚目，細看近期民調會發現，藍綠陣營陷入膠著狀態。

從韓國瑜到蔣萬安 台灣選舉「泥濘戰」何時休？

台灣每逢選舉便陷入集體政治狂熱！選戰烽火不僅燒向參選人，更波及無辜的家人與未成年子女。台北市長蔣萬安兩度參選市長、祖孫三代全遭圍剿，是繼立法院長韓國瑜之後最典型的受害者；當民主選風從政策較量，變成「查家族、追親屬、翻舊帳」，台灣恐將陷入沒有底線的獵巫與永無止境的「家族泥濘戰」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。