蕭美琴、林佳龍突破阻撓赴義 王定宇：陸對台的打壓無所不在

副總統蕭美琴、外交部長林佳龍赴義大利參加自由與民主論壇。民進黨立委王定宇表示，此行突破中國層層阻撓，過程中除看到自由民主陣營協助維安及高度保密，也看到中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」，感謝當地維安人員阻撓破壞，讓台灣成功站上國際舞台。

王定宇表示，蕭美琴與林佳龍抵達歐洲國際機場後，再轉往羅馬機場、碼頭搭乘渡輪前往會場所在小島。一路上可看到自由民主陣營，特別是歐盟幾個重要國家，在交通運輸、國家安全及治安維持等單位充分合作，不僅協助維護我國副元首安全，也配合高度保密，避免中國打壓。

王定宇指出，另方面，中國對台灣的打壓與阻撓「無所不在、無所不用其極」。從機場到渡輪碼頭，當地維安都發現有可疑人士企圖蒙混抵達會場；駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉大使也揭露，在會場當下發現一名偽裝成清潔人員的女性企圖進入會場。

王定宇表示，中國長期以來都在國際上要抹去台灣存在的事實，當台灣參加國際活動時，也會盡最大力量阻撓、破壞，「最起碼他們也想要到會場去掌控誰跟台灣有所接觸。」

王定宇說，這次台灣與歐洲通力合作，讓副總統、外交部長成功參與論壇並發表談話，不僅讓世界看見台灣自由民主的力量，更重要的是「台灣被世界看見」，這是2300萬人很重要的一件事情。

王定宇指出，外交從來就不容易，中國企圖讓台灣在國際消失不見，形塑台灣是中國內部事務；一旦台灣成為中國內部事務，中國對台灣做出任何舉措，台灣將失去國際奧援。因此，外交再怎麼困難，都要努力讓世界看見台灣，台灣也憑藉自己的努力，贏得世界重視與尊重。

王定宇表示，此次一方面要感謝理念相近國家相關國安單位協助；另一方面，也在「驚濤駭浪」中看到中共處處阻撓、出手，企圖破壞，甚至「連最後一刻到會場都派人冒充清潔人員」，感謝當地維安人員阻撓中國的破壞，「也讓台灣成功的站上國際舞台」。