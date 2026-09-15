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陳翠蓮稱黨外大聯盟盜民主運動名號 蔣萬安：若英明神武怎有在野聯盟
國史館新任館長陳翠蓮昨稱，有人要組「黨外大聯盟」是盜用過去民主運動名號。台北市長蔣萬安今也重批民進黨，如果中央政府真的英明神武、國泰民安，怎麼還會有在野聯盟這樣的一個合作？也就是過去民進黨執政失靈、罔顧民生，讓民眾不滿，才會讓在野有合作的必要之契機。
蔣說，所以他認為，在野的聯盟以及合作，集結人民的力量向中央政府發聲，卻被扭曲說成是盜用民主運動的名號，相信絕大多數理性的台灣民眾是不會認同的。
蔣萬安今天上午到師大周邊視察行人友善區設置成果，媒體問蔣，黨主席鄭麗文曾喊成立黨外在野大聯盟、近期台中市長盧秀燕也拋組在野大聯盟，但新任的國史館館長陳翠蓮昨卻用「偷換概念」的說法，稱這是盜用過去民主運動的名號？
蔣萬安反批民進黨，如果中央政府真的英明神武、國泰民安，怎麼還會有在野聯盟的合作？也就是過去民進黨執政失靈、罔顧民生，讓民眾不滿，才會讓在野有合作的必要之契機。
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