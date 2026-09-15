從兒到妻遭青鳥惡意圍剿...蔣萬安還原事實痛心：善良台灣人不會樂見

台北市長蔣萬安兒子國際交換生一事，遭綠營側翼猛攻，近日又有綠側翼翻出過去蔣萬安太太石舫亘2017年參加APEC活動演講時，講出「Chinese Taipei」的影片，蔣今痛批民進黨，選舉選到扭曲事實、惡意攻擊他家人，「我相信，這不是善良台灣人會樂見的。」

蔣萬安今天上午到師大周邊，視察行人友善區設置成果，在地里長相當感謝蔣萬安聽取里長意見，推動行人友善區。媒體問蔣萬安，怎麼看過去太太石舫亘出席活動曾講「Chinese Taipei」的影片，被綠營側翼拿來當選戰攻擊議題，是否掐頭去尾擷取其中一句才遭質疑矮化國格？覺得心有不平？

蔣萬安說，中華台北其實就是台灣在APEC正式會籍名稱，他太太就是參加APEC正式官方的活動，她也用英文講出「我是台灣人」，行政院當時也發新聞稿，肯定這些台灣女性專業的表現。

蔣說，事實很清楚，其實包括今年行政院前政務委員參加活動，也是用正式的會籍名稱，包括洪申翰部長參加也是如此。所以選選選到要扭曲事實，來惡意攻擊家人。我相信這不是善良台灣人不會樂見的。