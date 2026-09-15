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蔣萬安又被要求驗DNA 陳玉珍酸綠營：走不出蔣家心魔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。圖／「千秋萬事」製作單位提供
台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。圖／「千秋萬事」製作單位提供

台北市長蔣萬安之子交換學生風波延燒中，被綠營質疑「蔣家血緣正統性」，甚至要求蔣萬安驗DNA。國民黨立委陳玉珍今日接受「千秋萬事」專訪，表示她認為蔣萬安表現優秀，跟姓什麼沒有關係，並反酸民進黨走不出「蔣家心魔」。

陳玉珍強調，姓氏已經不是大家考慮投票的原因，況且民進黨執政久了，也有一大堆政二代，選舉應該檢視政見，她有信心台北市民水準很高，有智慧做出正確判斷，也酸民進黨為什麼這麼怕「蔣」這個姓？怎麼會有人因為政治強迫驗DNA？凸顯綠營自曝其短，有心魔走不出來。

行政院長卓榮泰8次不副署立法院三讀法案，批在野違憲立法。對此，陳玉珍說，副署變成無限大的「行政否決權」，可以過的就副署，不能過就不副署，這是完全違憲，行政院毀憲亂政。除了不副署，政院還有一招，明明軍人加薪已經三讀，就是不編預算，最近飛官退了很多，根本留不住人才。

陳玉珍說，針對民進黨政府種種違法作為，有良知的法律學者都應該看不下去，但現在做到這樣子，大多數人閉著眼睛當作沒看到，捂著耳朵都當作沒聽見嗎？一點風骨都沒有，她直言瞧不起；看到法律概念一直被修改，代班主持人、立委葉元之也說，這些老師以後在學校到底要怎麼教。

談及年底九合一選情，陳玉珍說，她不擔心藍白新竹縣分裂，會外溢到其他縣市，雖然民眾黨前主席柯文哲被限制出境出海，仍主動聯繫強調高層會全力輔選；至於彰化縣選情並不悲觀，她上次幫國民黨彰化縣長參選人魏平政站台，光是黨主席鄭麗文和魏平政大進場就走了很久，場面比預期更熱絡，至於現任縣長王惠美是否支持，則應該尊重其選擇，選舉不是單靠一個人，加強基層經營更重要。

陳玉珍也透露，在金門縣長選舉中，日前自己的民調支持率45%，和第二名10%有不小差距，選情相對穩定。她也不擔心自己推法案被綠營抹紅，並強調金門是台澎金馬唯一和共軍打過仗的地方，如今和廈門互動頻繁就像隔壁村走動一樣，之所以願意往來，就是因為真的知道打仗不好，所以絕不輕言放棄和平。

陳玉珍說，常來往才能增進彼此了解，如果當選金門縣長仍會繼續推動兩岸交流，綠營那些抹紅的伎倆，「對金門鄉親是沒有用的」。

蔣萬安 陳玉珍 綠營

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