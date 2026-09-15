影／陳翠蓮批黨外大聯盟盜用民主運動名號 盧秀燕：非常不適任

國史館新館長陳翠蓮昨表示，要繼續深耕台灣民主化歷史，因為有人要組「黨外大聯盟」，盜用民主運動名號，會讓民眾對民主體制失去信心。台中市長盧秀燕今天說，國史館長要有風骨，不能有個人意識形態，一上任就做政治攻擊，非常不適任。

陳翠蓮昨天上任，表示近年「偷換概念」的情況嚴重，民主時代的民選政府受到各種監督制衡，卻被惡意指控為獨裁，還有人說要組黨外大聯盟，盜用、冒用過去民主運動名號。由於盧秀燕日前才提出「在野大聯盟」，陳翠蓮這番話被外界認為是暗諷盧。

盧秀燕今天主持市政會議前受訪表示，國史館的目的是為國作史，身為國史館長，一定要有風骨、要公正客觀，個人不能有意識形態，作的史才會公正客觀；國史館長不能夠有意識形態介入政治，對政治應該緘默，新館長一上任就做政治攻擊，她個人覺得非常不適任，也很遺憾。