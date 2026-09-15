聽新聞
0:00 / 0:00
影／陳翠蓮批黨外大聯盟盜用民主運動名號 盧秀燕：非常不適任
國史館新館長陳翠蓮昨表示，要繼續深耕台灣民主化歷史，因為有人要組「黨外大聯盟」，盜用民主運動名號，會讓民眾對民主體制失去信心。台中市長盧秀燕今天說，國史館長要有風骨，不能有個人意識形態，一上任就做政治攻擊，非常不適任。
陳翠蓮昨天上任，表示近年「偷換概念」的情況嚴重，民主時代的民選政府受到各種監督制衡，卻被惡意指控為獨裁，還有人說要組黨外大聯盟，盜用、冒用過去民主運動名號。由於盧秀燕日前才提出「在野大聯盟」，陳翠蓮這番話被外界認為是暗諷盧。
盧秀燕今天主持市政會議前受訪表示，國史館的目的是為國作史，身為國史館長，一定要有風骨、要公正客觀，個人不能有意識形態，作的史才會公正客觀；國史館長不能夠有意識形態介入政治，對政治應該緘默，新館長一上任就做政治攻擊，她個人覺得非常不適任，也很遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。