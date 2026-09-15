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稱FIR武器化阻賴總統出訪引多國反對 林佳龍：ICAO將討論 戰場發展中

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

副總統蕭美琴訪問義大利返台，外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目POP撞新聞專訪透露，過程中賴清德總統兩度主持會議，行程安排很像陸海空三棲作戰；對比這次順利出訪，賴清德總統4月欲訪問非洲友邦史瓦帝尼卻遭到非洲三國取消飛航許可，林佳龍說，這種將飛航情報區（FIR）武器化的做法已經引發反對，這項爭議還在國際民航組織（ICAO）持續發展。

林佳龍批評，非洲三國將飛航情報區武器化，把原本用來服務的FIR解釋成需要許可，三國對賴總統專機先予同意又臨時取消的做法，違反ICAO規定；若未來各國都這樣做，將造成天下大亂。

林佳龍表示，他認為今年的ICAO大會上會討論這項問題，戰場還在發展中。

對於蕭美琴訪問義大利，林佳龍表示，這是應歐洲議會副議長皮耶齊諾（Pina Picierno）及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札（Carlo Corazza）共同邀請；賴總統兩度主持會議，一次拍板要去，一次聽取出發前的準備方案，要前往義大利南部的文托泰內島（Ventotene）需要陸海空三種工具接力，林佳龍說，除了需要拿捏時間也要顧及安全，確實準備很多劇本。

ICAO 林佳龍 蕭美琴

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