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談川習會 林佳龍：台美溝通良好 「我們要去管理中國」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤。外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目POP撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，習近平當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和AI競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

林佳龍說，美國希望穩定對中關係，避免影響其各方面的外交，「我們支持美國穩定對中關係，但這無關會傷害台灣利益，台灣利益就是美國利益」；他擔任外長以來，透過找出彼此國家利益交集和政策對接，將台灣從利害關係人（stakeholder）變成合夥人（shareholder），台美有共同利益，美國怎麼可能會犧牲台灣來傷害自己的利益。

至於美國的對台政策，林佳龍表示，美國政府一再保證沒有改變，也說台海和平穩定符合包含美國和世界的利益；在川普五月訪中時，講出了他的心內話「台灣就是台灣」，川普也說，要打電話給台灣的領導人。

林佳龍表示，台美關係不必然掛勾美中關係，習近平想掛勾，但是川普跟中國之間有很多棘手問題要處理；以川習會前放出消息為例，消息說若美國在會前對台軍售，習近平將取消訪美，林佳龍說，現在才剩下幾天，這種說法創造出「因為川普在乎習近平來訪，所以不軍售台灣」的自圓其說，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

主持人黃暐瀚詢問何時安排賴清德總統出訪並過境美國本土，林佳龍說，適當時機會來進行，請大家放心，基於安全、舒適、便利和尊嚴的基礎，只要排好行程就可以出發。

川習會 林佳龍 台美

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