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蕭副總統義大利演說 謝志偉：疑似中國人員盯場情蒐

中央社／ 台北15日電

副總統蕭美琴結束義大利行程返台，駐歐盟代表謝志偉透露，蕭副總統演講當天，一位亞洲面孔女子提前3小時到會場低著頭滑手機，自稱是下一場的清潔工，但維安人員強調活動絕未配置清潔工，看來「世界都在看台灣，中國也派了人來看」。

蕭副總統奉總統賴清德指派，10日至12日應邀到義大利文托泰內島（Ventotene）出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」（2nd European Conference ofVentotene for Freedom and Democracy）演講，外交部長林佳龍陪同。

與蕭副總統演說同場次與會者包括主辦會議的歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno），以及義大利前外交部次長、政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）。

謝志偉今天在臉書發文，「世界都在看台灣－中國也派了人來看」，透露蕭副總統演說開始前3小時前，維安人員趁著聽眾仍未入座前先去勘查會場。這是標準作業程序，他也跟了去；到了仍然空無一人的戶外現場，竟然有位亞洲面孔、低頭滑手機的年輕女子獨自坐在旁邊的長椅上，非常突兀。

大家立刻覺得有異，一位維安人員一看也覺得很不對勁，就以手機對著她照了幾下，然後不知往哪撥了電話或傳了過去。不一會兒，就只見維安跟那位女子講了幾句話，之後便一起離開。

沒多久，維安人員回來後說明，他問了那女子為什麼會坐在哪？她回說是「下一場的清潔工」。但維安人員表示，這場地及下一場活動絕未配置清潔工，而且這個時間也管制。於是，他要求她立即離開，否則就到警局裡談。

後來天色漸漸暗了，聽衆逐漸把座位填滿。那位「清潔工」沒再出現。「大家認爲，一定是老共派來情蒐的」。

謝志偉表示，他後來覺得有點可惜，如果讓她繼續留下來，相信若聽完蕭副總統的演講，及堅定支持自由民主台灣的歐洲議會副議長和前義國外交部次長的對話，「很有可能會受到感召」。

他指出，中國使盡全力孤立台灣，那是手段。孤立久了，國際社會將聽不到台灣、看不見台灣，漸漸地就極可能把台海之事視為中國的「家務事」（domestic issue），然後，「中國就可關起門來打狗」，這是目的。

謝志偉強調，讓台灣民選高層突破中國的封鎖，在國際場域露臉、發聲，是讓大家知道，台灣不但存在，而且堅定地和自由民主國家站在一起，肩並肩、手牽手；讓大家知道自由民主的台灣不可能是專制獨裁中國的一部分，這是台灣的救命丹，也是駐外人員的神聖任務。

蕭副總統 義大利 謝志偉

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