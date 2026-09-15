陳翠蓮批黨外大聯盟是盜用民主運動名號 李彥秀嗆：別當歷史沙皇

國史館新任館長陳翠蓮表示，近年有人要組「黨外大聯盟」，盜用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。國民黨立委李彥秀說，陳翠蓮模糊角色、偷換「黨外精神」概念為執政者擦脂抹粉，國史館非民進黨的「黨史館」，陳翠蓮更非「歷史沙皇」，應謙卑面對歷史和國史館長的重責。

李彥秀說，賴清德總統任命陳翠蓮擔任國史館長，當然是政治考量，給深綠獨派一個交代，但陳翠蓮昨天的說法，不僅模糊個人與國史館的角色，民進黨更多了一門不可控的自走砲。

李彥秀指出，陳翠蓮主要的研究領域是台灣日據時期和戰後時期政治史，個人意識形態色鮮明，作為學者當然屬於學術自由的範圍；但是作為國史館的首長，就必須忠於中華民國歷史，而不是服從於個人與黨派的偏好。

李彥秀反問，什麼是「黨外精神」？鄭南榕說「槍口之下，我們依然爭取100％的言論自由。」，陳菊說「願我深愛的故鄉、台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。」不甘與當權者同流合污、永遠站在人民與監督立場，用生命與鮮血勇於發聲，守護自由民主的反叛精神，才是真正的「黨外精神」，將「黨外精神」偷換概念為執政者擦肢抹粉，才是褻瀆的民主前輩與黨外運動精神。

李彥秀認為，陳翠蓮質疑政治監控的真實性，也與過去民進黨堅持公開政治檔案的立場有別。民進黨前主席施明德作為政治受難者，生前就不斷強調「真相、撫慰、和解，是面對歷史傷痕、記取教訓唯一的道路」，沒有真相，就沒有真正的撫慰與和解。追求轉型正義與歷史真相的民進黨究竟在怕什麼？

李彥秀強調，歷史不能政治服務，國史館不是民進黨的黨史館，陳翠蓮更不是歷史沙皇。證據導向、脈絡化思考，回歸歷史現場，多元觀點與包容性、保持客觀的歷史距離，陳翠蓮應該更謙卑的面對歷史，更謙卑地面對國史館長的重責。