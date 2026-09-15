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證實宿霧新設處 林佳龍：有助打造台菲經濟走廊
外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目POP撞新聞專訪表示，正推動在菲律賓新設宿霧辦事處，以推動台菲經濟走廊。
這將是繼馬尼拉辦事處後，我國在菲律賓又一設處。林佳龍並未透露設處的時間點。
日經亞洲報導，台灣將在菲律賓南部的宿霧新設辦事處。林佳龍接受專訪時證實，稱都在進行中，都很順利。
林佳龍指出，他就任外長後積極推動對菲律賓的關係，雙方陸續達成免簽、避免雙重課稅等協議，促進觀光和商業往來；台菲在第一島鏈緊密依存，面對來自中國的壓迫，對美國友好，在安全和地緣政治上面對共同威脅，但同時雙方從觀光客、商務往來到供應鏈合作，都在成長，多設一個處，既可以服務更多人，還有助打造台菲經濟走廊。
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