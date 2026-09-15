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李彥秀：低薪、缺工成台灣之恥 機械式漲基本工資無助改善

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

國民黨立委李彥秀今日表示，台灣競爭力雖居全球前茅，但勞動市場排名落後，低薪缺工成「台灣之恥」。超過7成勞工低於平均薪資、獎金占比過高，通膨更造成「體感貧窮」與無感成長，政府機械式調漲基本工資無助改善結構，呼籲將低薪問題提升至行政院、總統府層級全力應對。

李彥秀說，台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2026年世界競爭力年報中，總體排名在70個受評比國家中為全球第4名，但在「勞動市場」子項目中僅排名第25名。缺工、缺人才，以及長期結構性的低薪問題，不僅是勞工朋友的痛，更是「台灣之恥」，政府不能視而不見，更不是給出「低薪標準」或是年年調漲最低工資就算盡到責任。

李彥秀指出，GDP、股市與經濟數據爆發性成長的背後，民眾真實的感受卻是，超過7成勞工領不到平均薪資，受僱人員報酬占GDP比率滑落至43.1%，寫下歷史新低，但同時，反映企業獲利的營業盈餘占GDP比率攀升至35.06%，來到近三年高點。「K型經濟」、「所得分配不均」、「貧富差距擴大」，帶給民眾更多的是「無感成長」以及嚴重的「經濟相對剝奪感」。

李彥秀認為，台灣總體薪資雖然增長，但是非經常性薪資占比創下21.1%新高，經常性薪資占比則降到65.1%，是另一個重大的隱憂。126萬名低薪勞工，這些人大多領基本工資，且所處行業幾乎沒有獎金與分紅，導致他們在總薪資結構中被遠遠拋在後頭，在面對日常高昂的房租、外食費等生活通膨時，勞工每月的實質可支配所得變少，造成「體感貧窮」。

李彥秀提到，房貸、車貸、育兒費等「每月固定支出」，當勞工的收入高比例取決於不固定的營運紅利時，一旦遇到景氣反轉、獎金縮水，將面臨財務斷崖，這會降低勞工對長遠財務如買房、生子的信心。

李彥秀強調，「機械式的調高最低工資，無法解決台灣普遍低薪的問題」，行政院經發會於2024年底提出三大面向、8項薪資創新對策，不僅沒有達到預期的效果，甚至連什麼是「低薪勞工」的定義，政府到現在都沒有明確的答案。低薪問題涉及跨部會業務，應該拉高到行政院，甚至總統府層級。

缺工 低薪 李彥秀

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