蕭副總統訪義 法議員挺：台灣有自己的領袖訪歐無可爭論

副總統蕭美琴日前應邀赴義大利發表演說。法國國民議會議員馬蒂諾表示，台灣人有自己的領袖，訪歐無可爭論；議員聖珀也說，歐盟國家應與民主政體團結一致，並承擔這個選擇。

聖珀（Laetitia Saint-Paul）與馬蒂諾（ÉricMartineau）均為國民議會友台小組成員，馬蒂諾同時也是副主席。

蕭美琴應歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）邀請，前往義大利文托泰內島（Ventotene）參與「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並發表演說。

馬蒂諾告訴中央社記者，蕭美琴訪問歐洲國家本來就不該成為問題，台灣領袖想來法國、義大利、比利時或其他地方，都不應該是問題，這不是要冒犯中國，而是「我們尊重台灣人，台灣人有自己的領袖，他們想來歐洲與我們會面，對我來說沒什麼好爭論」。

馬蒂諾表示，中國不滿台灣領袖們造訪歐洲，這件事並不正常；若有一天蕭美琴受邀訪法，他個人「不覺得有什麼不妥」，他不知道法國外交部長、總統會怎麼做，但「我們一向是一個樂於接待的地方，一個追求各民族之間和平的地方」，法國可以說是人權和人民自決的起源地，能接待世界各地領袖是法國的榮幸。

聖珀接受中央社記者訪問時說，法國與歐盟國家應和世界上其他民主政體團結一致，並承擔這個選擇；除了台灣海峽之外，一些日本島嶼也正面臨壓力，從法國的角度來說，區域局勢牽連到新喀里多尼亞並非不可能，因此法國和歐洲支持目前的平衡局勢，不希望改變。新喀里多尼亞位於南太平洋，是法國的一個特殊集體。

聖珀還表示，法國與中國對話，也與台灣對話、支持台灣，若有一天蕭美琴訪法，也是可以想像得到的事；在法國，國會議員的自由是憲法賦予，「我們的言論及行動自由受憲法保障」，若問她個人是否願與蕭美琴會面，「對我來說理所當然」。