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批才上任就諂媚當道、討好今上 國民黨：陳翠蓮妄為一國史官

聯合報／ 本報記者鄭媁
新任國史館長陳翠蓮。聯合報系資料照
新任國史館長陳翠蓮。聯合報系資料照

國史館新任館長陳翠蓮表示，近年有人要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。國民黨文傳會主委陳以信表示，陳翠蓮才上任就諂媚當道、討好今上，妄為一國史官！

針對陳翠蓮上任即批評「黨外大聯盟」，陳以信今日表示，陳翠蓮才剛坐上國史館長的位置，就急著替當權者辯護、替在野黨貼標籤，甚至企圖替「威權、獨裁、恐怖」這些歷史名詞劃定政治禁區，如此諂媚當道、討好今上，哪裡還有一國史官應有的風骨？

陳以信指出，史官之所以受人敬重，不是因為懂得揣摩上意，而是因為敢於秉筆直書。古人稱頌「在齊太史簡、在晉董狐筆」，正因史官面對權勢仍不改其筆。陳翠蓮才剛上任，不先思考如何超越黨派、為國家留下可信歷史，反而迫不及待投入朝野政黨攻防，令人失望。

陳以信強調，國史館不是民進黨黨史館，國史館長更不是執政黨的御用史官。歷史沒有著作權，民主也不是民進黨的專利。他奉勸陳翠蓮：「既居史官之位，就該有史官之骨。」莫讓國史館成為權力的化妝間，更莫讓自己留下「未曾秉筆，先已媚上」的歷史評價。

陳翠蓮 國民黨 國史館

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