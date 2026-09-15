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蕭副總統訪義 美國務院：台灣和各國關係帶來益處

中央社／ 台北15日電

副總統蕭美琴日前應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，一年內兩度訪歐。美國國務院於美東時間14日回覆中央社記者提問表示，台灣和世界各國的關係，「為那些國家的公民帶來重大益處，包括歐洲在內」。

蕭副總統應邀出席在義大利舉行的第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，繼去年11月抵達比利時布魯塞爾，進入歐洲議會並在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表專題演說後，再次訪問歐洲。

對於台灣副總統訪問義大利、台歐交流升溫，美國國務院一名發言人以背景方式回覆記者提問指出，台灣和世界各國的關係，「為那些國家的公民帶來了重大益處，包括歐洲在內」。

蕭副總統11日受邀在以對抗威權歷史聞名的文托泰內島（Ventotene）演說時表示，非常感謝有此機會，台灣人的聲音值得被國際聽見，「台灣人跟全世界人民一樣，有權利交朋友、和朋友說話」。

針對蕭副總統訪義大利發表演說，中國外交部日前表示，已向義方、歐方提出嚴正交涉。

義媒報導，義國外長塔加尼（Antonio Tajani）12日指出，針對此事，和北京政府「沒有任何聯繫」，義大利雖遵行一中政策，但也同時支持維持區域現狀。

邀請蕭副總統出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」的歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）除了反嗆「中國無權決定」，還說已接受蕭副總統邀請，將在近期訪問台灣。

蕭副總統這次在外交部長林佳龍陪同下訪問義大利文托泰內島出席活動，已於台北時間14日上午返抵台灣。

蕭副總統 國務院 義美

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