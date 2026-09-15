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訪義返台 蕭美琴：處境再難 要與世界同行

聯合報／ 記者周佑政陳熙文程嘉文黃仲明、國際中心／連線報導

副總統蕭美琴訪問義大利昨返抵國門，她在桃園機場發表談話表示，台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，即使處境再艱難，台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路。賴清德總統也在臉書貼文說，台灣是世界的一員，走向世界、和世界交朋友，本來就是台灣人民不可剝奪的天賦權利。

蕭美琴說，這一次行程在出發前沒有對外公布，是為了考量盡量避免不必要的干擾，在確保安全的前提之下，順利抵達目的地；從台灣過去，搭乘飛機、坐車與渡船，總共花了大約廿七個小時，包括在遭遇惡劣氣候與海象中乘風破浪，一路前行。

蕭美琴昨清晨搭乘華航ＣＩ○七十六班機返國，除在羅馬起飛時就有耽擱，另一原因是班機不走平日航線，改繞至海南島以南，避免飛越中國大陸領空。

日媒：台將在宿霧設處

「日經亞洲」十四日引述消息人士披露，台北與馬尼拉正敲定一項計畫，台灣將在菲律賓設立第二個準外交代表機構，在雙方面臨中國的安全挑戰之際鞏固彼此合作與投資。

三名要求匿名的官員透露，台灣新設代表機構將位於菲南的宿霧。台灣目前在馬尼拉設有「駐菲律賓台北經濟文化辦事處」。

蕭美琴 桃園機場 義大利

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