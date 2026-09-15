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冷眼集／曲解黨外 陳翠蓮戴鋼盔為政治服務
新任國史館長陳翠蓮上任首日就開砲，直稱有人盜用民主運動名號要組「黨外大聯盟」。陳翠蓮話裡有話，卻似乎忽略了，對照行政院長卓榮泰迄今對立法院八個三讀法案不予副署，國會占過半多數的藍白陣營卻無力反制，這樣的「民選獨裁」才是現在進行式。
陳翠蓮「學而優則仕」，關於學術自由與研究專長部分，外界應予尊重，不在話下。但是陳翠蓮也自知，「在學術工作很單純愜意，若要轉換到政治工作，可能要戴著鋼盔」。外界沒有料到的是，她在上任的第一天就戴著鋼盔，為政治服務。
陳翠蓮昨提到，有人要組「黨外大聯盟」，是盜用、冒用過去民主運動的名號。這應是指過去國民黨一黨獨大、戒嚴時期的「黨外」而言。然而，陳翠蓮只記得過去狹義的「黨外」，卻渾然無視於在民選獨裁時代，不甘與執政黨同路為伍的人，都可以「黨外」自居；與其說「黨外大聯盟」是盜用、冒用過去民主運動的名號，何嘗不能認為是過去「黨外」精神的延伸？
陳翠蓮昨還提到，「民主時代中，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說『什麼、什麼恐怖』」。這個論點，放在今天來看，實在難以服人。例如，賴政府對立院三讀法案的不副署、不執行，如此的權力濫用有受到該有的節制嗎？民進黨政府侵犯人民自由權「查水表」時有可聞，難道不算「綠色恐怖」嗎？
民主的核心，除了選舉程序本身，權力能否被有效節制更是關鍵。當立法院三讀的法案可以被行政權單方面擱置，是否逾越民主防線，本就是可受公評之事。難道只要是非綠陣營援引民主論述就是冒用，只有官方機構才能認定誰有資格談民主？
今日之事，明日之史。如果連現在發生的事，在位者都可以充滿意識形態、任意曲解，這樣編修出來的國史，會是符合史實的正史？或僅是一黨之私的變造史？
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