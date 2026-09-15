學者：國史館長應避免政治引導歷史

新任國史館長陳翠蓮昨指我國近年「偷換概念」情況嚴重，有人想組「黨外大聯盟」是盜用、冒用過去民主運動的名號。學者認為，陳的說法已逾越國史館長的職責、「想要親自寫歷史」；國史館長應該避免對當代政治熱點的「非歷史事件」做太多評論。

政治大學法學院副教授廖元豪指出，陳翠蓮把政治倡議者或社運人士的立場帶入國史館長角色，值得商榷；依國史館組織條例，國史館屬中立客觀的國家歷史編纂、整理機關，而國家歷史與當代政治理應有所區隔，避免造成「政治引導歷史」的疑慮；如同中研院隸屬總統府，也不該拿高深學術研究背書任何一種政治觀點。

至於陳翠蓮提到賴總統關心台灣民主化已卅多年，「很多民眾對台灣歷史的認識沒有更新，停留在過去威權統治所灌輸的那一套」等話語，廖元豪認為，顯示陳翠蓮期待以國史館矯正「很多民眾」的概念；問題是，民眾怎麼想，那是社會教育、言論市場的問題，不是政府該去置喙的事情。

廖元豪表示，陳翠蓮作為國史館長，應該避免對當代政治熱點的「非歷史事件」做出太多評論，否則，人民就很難相信國史館所公布、編纂、研修的「國史」是超越黨派的真實歷史，而會懷疑是「政戰教材」。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥指出，陳翠蓮的說法，凸顯其認為國史館長是政治工作，換句話說就是想要親自寫歷史，「陳翠蓮把自己界定為寫史者、編史者的角色，這樣永遠無法中立」。

陳翠蓮發言惹議，過去爭議又被挖出。例如，她在二○一八年台大校長遴選事件中，「卡管」角色鮮明，曾聯合其他台大教授，反對管中閔擔任台大校長，更在臉書連發將近廿篇文章，要求管中閔出面說明兼職與抄襲的質疑。